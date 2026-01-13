守護幼兒及長者健康 澎湖擴大疫苗施打對象

澎湖縣即日起，凡設籍澎湖縣50至64歲且從未接種過肺炎鏈球菌疫苗的民眾，持「身分證」及「健保卡」至各鄉市衛生所及合約院所，即可接受施打。

同時為增進幼兒健康福祉，避免幼兒遭受腸病毒侵襲，亦擴大補助對象，凡設籍澎湖縣出生滿2個月至6歲幼兒，持「戶口名簿、健保卡、兒童健康手冊」，依接種年齡享有全劑次免費措施，以提升幼兒群體保護力，達到傳染病之預防與控制之目標。