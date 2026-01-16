守護幼兒食安，臺東縣府查核進口問題海苔已全數下架。

針對媒體報導韓國進口之嬰幼兒海苔產品重金屬超標事件，臺東縣衛生局啟動專案查核，前往臺東市區各大藥局、超商與賣場實地巡查，衛生局表示，目前縣內相關問題產品均已全數下架或辦理退貨，確保市面上無違規產品流通，守護臺東幼童的發育與健康。

衛生局表示，查核對象包含9家連鎖通路與賣場，確認報導中提及的7款問題海苔產品皆未在架上陳列，其中，雖然有部分業者曾進貨貝兒純淨海苔、萌寶寶海苔及ibobomi無調味海苔片等產品，但皆已在第一時間配合完成下架，共計回收七件。

衛生局提醒，選購嬰幼兒食品時應注意產品標示是否完整，並建議飲食應多元均衡，避免讓孩子長期大量食用單一類別的食品，若發現疑似不合格產品應立即停止食用，並可多留意衛生機關發布的訊息，共同為孩子打造健康的成長環境，民眾若有任何食品安全疑慮，請撥打食安專線089-331172衛生局食品藥政科洽詢。