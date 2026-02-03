守護幼童安全 臺東警南京路廣場宣導防詐意識

臺東婦幼警察隊南京路廣場宣導防詐意識

為強化市民的婦幼法令觀念並提升防詐意識，臺東縣警察局婦幼警察隊於臺東南京路市民廣場舉辦快閃宣導活動，透過簡單易懂的身體自主權教導，搭配趣味的有獎徵答與氣球發送，吸引許多家長帶著孩子參與，希望藉由深入社區的互動，讓自我保護的種子從家庭紮根，攜手守護幼童的安全成長環境。

婦幼警察隊表示，活動帶領幼童認識身體自主權，強調除了要保護自己的身體，也要尊重他人的界線，並自製教具引導孩子，若遇到危險應主動向老師、家人或警察求助，提升危機處理能力。此外，員警也提醒在場家長，攜帶幼童外出時務必讓孩子保持在視線範圍內，避免發生意外或遭受侵害，從預防面阻斷所有可能的風險。

臺東縣警察局強調，未來將持續走入校園與社區，落實婦幼保護與識詐教育，也呼籲社會大眾，若發現疑似兒虐情事，請撥打110或113專線通報。面對多變的詐騙手法，民眾若有任何疑慮，應撥打165反詐騙專線查證，保障人身與財產安全。