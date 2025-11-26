守護廉潔陽光 雲林監獄推公益揭弊者保護法 跨出透明新步伐

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】法務部矯正署雲林監獄今(26)日上午舉辦「公益揭弊者保護法講習」，邀請雲林地方檢察署主任檢察官蔡勝浩主講，針對今年7月22日正式施行的《公益揭弊者保護法》進行全面解說。此次講習聚焦公務員揭弊保障、內部檢舉流程及法律實務操作，旨在提升全體同仁對法律新知的理解與運用，進一步強化監獄治理透明度及廉能文化，確保每位員工都能在安全、陽光、負責的環境中履行職責。

法務部矯正署雲林監獄今天上午舉辦公益揭弊者保護法講習。(記者廖承恩翻攝)

講習中，蔡勝浩主任深入剖析《公益揭弊者保護法》的立法宗旨與法律架構，強調該法對於揭弊者提供身份保密、工作權保障與免責等完整制度，明確防止報復事件發生。他指出，鼓勵公務人員揭露損害公共利益的不法行為，不僅是法律責任，更是維護公共信任與社會正義的關鍵行動。

此次活動特別針對受理揭弊案件的各單位人員進行專業指導，分享實務案例及可能遭遇的挑戰，並示範建立內部檢舉管道、回應機制及保密流程的操作方式。蔡主任呼籲所有公務人員勇於表達與揭發問題，確保組織透明、陽光運作，避免任何疏漏或不當干預。

戴明瑋典獄長勉勵同仁，倡導廉潔透明精神。(記者廖承恩翻攝)

戴典獄長在講習中表示：「揭發弊端不是找麻煩，而是共同守護團隊、守護社會的行為。我們雲林監獄曾榮獲行政院『透明晶質獎』，每位同仁都是組織的眼睛，勇於發聲是忠誠與愛護機構的最高表現。唯有讓陽光照進每一個角落，監獄治理才能真正得到社會信任。」

雲林監獄指出，導入《公益揭弊者保護法》不僅是法治要求，更是組織文化升級的重要里程碑。未來將持續舉辦專業教育訓練與宣導活動，強化員工法律意識與道德判斷，建立安全可靠的檢舉環境，落實廉潔、透明、負責的治理目標。

講師蔡勝浩主任檢察官指導同仁廉能實務。(記者廖承恩翻攝)

監獄同時強調，透明治理與社會信任息息相關，每位員工的勇於揭弊、遵循程序與守護制度，都是現代化矯正機構永續運作的核心力量。雲林監獄將以此次講習為契機，持續深化廉潔教育，打造陽光、智慧、永續運作的矯正環境，確保公務運作與社會期望同步升級。