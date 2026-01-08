守護弱勢家庭 國際獅子會300E-1區捐贈2千件物資





國際獅子會300E-1區暨災難援助委員會關懷南市弱勢家庭基本生活需求，捐贈總計2,000件家庭生活用品，包括台熱牌快煮壺、雪平鍋、吹風機，攜帶式卡式爐及保溫瓶(杯)組各400組，透過臺南市政府社會局社工專業評估與協助，提供有實際需求之服務家戶，社會局長郭乃文8日代表市府致贈感謝狀，感謝其長期投入社會公益，以具體行動展現民間團體關懷社會、回饋地方的溫暖力量。

黃偉哲市長感謝國際獅子會300E-1區暨災難援助委員會長期關注社會需求，持續以實際行動投入公益關懷，本次共捐贈2,000件民生物資，內容涵蓋家庭日常所需，對於經濟弱勢家庭而言，是一份即時的生活支持。期盼未來能持續與更多民間團體攜手合作，共同守護弱勢族群，讓愛心在臺南不斷延續，溫暖每一個需要幫助的角落。

國際獅子會300E-1區暨災難援助委員會黃裕洲總監指出，獅子會秉持「服務社會」的核心精神，長期投入各項公益行動，無論是災害發生時的即時投入救援、物資援助，或是平日關懷弱勢家庭、獨居長者與需要協助的族群，皆不遺餘力，本次捐贈家庭生活用品，正是回應基層民眾最實際的生活需求，期盼透過具體行動，協助弱勢家庭減輕生活負擔，讓愛與關懷持續在社會中傳遞。

社會局長郭乃文表示，為及時協助經濟弱勢或遭遇急難之家庭，提供適切的緊急生活物資協助，社會局設置「實物愛心銀行」，目前全市已建置5處委辦實體店面、15處合作分行實體店面及18處實物分站，相關物資多來自社會大眾、企業及團體的愛心捐贈。誠摯歡迎各界善心人士共襄盛舉，攜手送愛至臺南市實物愛心銀行，讓資源發揮最大效益，協助更多有需要的市民，民眾如有物資捐贈意願或相關問題與需求，可聯繫各實物愛心銀行或臺南市政府社會局社會救助科（電話06-2995686）洽詢。

