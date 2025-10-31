守護弱勢族群與高風險長者 臺東115年帶狀疱疹疫苗補助起跑
為了守護弱勢族群與高風險長者健康、落實預防醫學理念，臺東縣長饒慶鈴10月31日宣布，臺東縣正式於明(115)年啟動帶狀疱疹疫苗補助措施，展現公部門推動健康政策的決心。
饒慶鈴表示，臺東縣政府重視長者的健康，俗稱「皮蛇」好發於50歲以上成年人，隨著人口老化與慢性疾病增加，帶狀疱疹的發生率逐年上升。感染後不僅會引起皮膚劇烈疼痛，還可能留下長期神經痛的後遺症，影響生活品質，接種疫苗可有效預防，但疫苗費用高昂，一劑疫苗約8千至9千5百元，使多數民眾卻步。
為了降低弱勢族群及長輩的負擔，也降低帶狀疱疹造成的神經疼痛與不便，並提升民眾防護力及健康，縣府特別規劃115年推出疫苗補助方案，讓民眾能以更親民更便利的方式獲得免疫保護。
衛生局說明，補助對象以50歲以上的低收及中低收入戶、65歲（原住民55歲）以上具有高風險因子（癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、人類免疫缺乏病毒感染、使用免疫抑制劑患者等）的族群接種疫苗，符合條件者可至衛生所完成接種，期盼減輕民眾負擔，提升接種意願。詳細補助標準與施打流程，將公布於縣府及衛生局官網，並同步於各鄉鎮衛生所公告。
衛生局進一步指出，預防重於治療，縣府明年將以縣預算購買800劑疫苗、提供給400名符合接種條件的民眾免費接種2劑疫苗，第一劑與第二劑接種間隔為2～6個月，完成2劑疫苗接種整體保護力達90%，10年後的保護力可維持80%，這項政策是我們守護縣民健康很重要的第一道防線。疫苗的保護，不僅可避免疾病帶來的痛苦，更可節省後續醫療成本。縣府未來將持續推動各項公共衛生措施，打造健康樂齡的幸福城市。
縣府呼籲民眾，若符合補助資格，應盡早接種疫苗，特別是有慢性病或免疫力較弱者，更應主動諮詢醫師並安排接種。「守護自己，也守護家人」，從預防開始，讓健康不打折、生活更安心。
衛生局也提醒臺東的鄉親朋友平時保持規律的作息、避免熬夜、儘量降低生活與工作的壓力、均衡飲食、接種疫苗等提升自身免疫力，可降低帶狀疱疹及其併發症的發生。
