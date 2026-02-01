守護弱勢生需求 推動寒假午餐補助

南市教育局、社會局集合民力推動寒假午餐補助及愛心餐食，公私協力讓學童寒假期間能獲得穩定餐食照顧。



（記者李嘉祥攝）

為確保經濟弱勢學生寒假期間仍能獲得穩定餐食照顧，臺南市政府教育局與社會局結合民間善心持續推動寒假午餐補助及愛心餐食措施，公私協力守護學童基本生活需求。

市長黃偉哲表示，市府重視學生飲食與生活照顧，學期間由學校午餐廚房供餐，寒暑假期間也不中斷，感謝各界攜手市府打造完善的學童支持網絡，對低收入戶學生提供寒假午餐補助，中低收入戶、家庭突遭變故或經導師認定清寒學生若到校參與活動，學校可統一規劃提供餐食；弱勢家庭兒少透過社會局社工評估後提供「愛心餐食數位票卡」，可於全市超商及特約餐飲門市兌換餐食。

教育局長鄭新輝指出，各校可依學生實際需求彈性規劃寒假供餐方式，包括與超商或符合衛生規範餐飲業者合作，以餐券、簽單或等值食材等方式提供；亦要求各校主動掌握經濟弱勢及高關懷學生狀況，落實追蹤、關懷與輔導，讓有需要的學生都能即時獲得協助。