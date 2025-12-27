守護弱勢第一線撐不住 高雄保護性社工爆離職潮！社會局：已加薪補人

高雄市負責家暴、性侵、兒少、獨居長者與身障者案件的「保護性社工」，長期承擔24小時高風險服務，在高案量與情緒勞動下人力流失嚴重，圖為警方教授保護性社工危機因應與防身術。高市府社會局提供



高雄市負責家暴、性侵、兒少、獨居長者與身障者案件的「保護性社工」，長期承擔24小時高風險服務，在高案量與情緒勞動下人力流失嚴重；今年截至9月已有47人離職，離職率16.5%，缺額首破百達105人，民代質疑市府未顧及心理與安全，社會局則回應已加薪、補人並強化支持機制。

高市議員李雅芬表示，市府雖逐年擴編保護性社工人力，實際到位人數卻持續追不上編制，顯示高壓工作環境與安全疑慮未獲根本改善，導致「人補不進、也留不住」，質疑保護性社工長期處於負能量與高風險情境中，卻缺乏足夠心理支持與安全保障，呼籲市府正視基層壓力，從制度面改善久任誘因。

第一線社工反映，家暴、性侵及兒少、老人保護案件多屬高危機個案，須在時限內完成面訪與評估，即便案家環境複雜、存在暴力或毒品風險，仍須親自進入訪視，加上政策強調「以家庭為中心」，社工除關注受暴者外，還需同時處理其他家庭成員需求，工作內容與風險隨之增加。

除高風險服務外，行政庶務與訓練負擔亦成為壓力來源。也有社工指出，外部訓練、個別與團體督導、行政督導，加上評鑑資料整理、簡報製作與會議紀錄等工作，嚴重壓縮個案服務時間，使工作長期處於超載狀態。

對此，高市府社會局回應，已持續增聘保護性社工與社工助理，減輕行政負荷，並提高薪資與風險加給；同時提供心理諮商、督導支持與員工協助方案，並配置錄音筆、密錄器、隨身警報器等設備，高風險案件可申請警力協助，另定期辦理人身安全教育訓練與防身課程。

社會局強調，未來將持續檢視案量與人力配置，爭取更多資源與制度支持，協助保護性社工久任，確保社會安全網不因人力流失而出現破口。

