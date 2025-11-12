守護弱勢 桃療魏廉中獲「優良醫師獎」





衛生福利部桃園療養院成癮治療科魏廉中醫師日前於衛生福利部獲頒「優良醫師獎」。魏廉中秉持「守護弱勢，專業相伴」之行醫信念，以病人安全以及學理與臨床證據為本，長期深耕成癮醫療與公共精神醫療，持續服務弱勢族群。

在臨床品質與病人安全方面，桃療魏廉中帶領團隊建置美沙冬治療與病人安全治理機制，從用藥管理、警訊監測到追蹤回饋，逐步形塑標準化流程與交班制度，讓第一線照護更有依循、風險更可控。團隊並以資料指標持續改善流程，強化不良事件的回饋與學習，提升整體照護穩定度。

桃療魏廉中醫師（中） 守護弱勢，讓照護更連續、更可近（右為桃療副院長李俊宏）。(桃療提供)

在服務可近性與公共價值方面，他推動院內跨科會診與專案轉介，並與社政體系建立連結，協助病人與家庭善用可及資源，減少治療斷點、降低再入院風險。以個案管理為核心，兼顧醫療、社會與家庭層面需求，讓照護能銜接病人的日常生活，形成連續性的支持網絡。

在專業影響力與學術貢獻上，他將臨床問題轉化為學術對話與政策思考，持續於國內外SCI／SSCI期刊發表評論與通信，並見於JAMA 系列（如《JAMA Psychiatry》）；同時參與審稿與指導後進，推動成癮醫學、病人安全、社區精神醫療與公共衛生之跨域交流與實作。

魏廉中表示，「獲獎的肯定是團隊共同努力的成果，臨床上看到病人為疾病所苦，是身為醫師必須要解決的課題，而能被病人信任，才是身為醫師最大的榮譽。」一直以來，魏廉中要求自我和團隊一起努力，將照護做到紮實，將流程做到安全，將研究與實務密切連結，讓需要的人更容易得到對的幫助。未來，他將持續推動跨單位協作，擴大無污名且可近的精神醫療與成癮照護，讓專業在病人的真實處境中發揮最大效益。

