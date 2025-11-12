守護弱勢 桃療魏廉中獲「優良醫師獎」
衛生福利部桃園療養院成癮治療科魏廉中醫師日前於衛生福利部獲頒「優良醫師獎」。魏廉中秉持「守護弱勢，專業相伴」之行醫信念，以病人安全以及學理與臨床證據為本，長期深耕成癮醫療與公共精神醫療，持續服務弱勢族群。
在臨床品質與病人安全方面，桃療魏廉中帶領團隊建置美沙冬治療與病人安全治理機制，從用藥管理、警訊監測到追蹤回饋，逐步形塑標準化流程與交班制度，讓第一線照護更有依循、風險更可控。團隊並以資料指標持續改善流程，強化不良事件的回饋與學習，提升整體照護穩定度。
在服務可近性與公共價值方面，他推動院內跨科會診與專案轉介，並與社政體系建立連結，協助病人與家庭善用可及資源，減少治療斷點、降低再入院風險。以個案管理為核心，兼顧醫療、社會與家庭層面需求，讓照護能銜接病人的日常生活，形成連續性的支持網絡。
在專業影響力與學術貢獻上，他將臨床問題轉化為學術對話與政策思考，持續於國內外SCI／SSCI期刊發表評論與通信，並見於JAMA 系列（如《JAMA Psychiatry》）；同時參與審稿與指導後進，推動成癮醫學、病人安全、社區精神醫療與公共衛生之跨域交流與實作。
魏廉中表示，「獲獎的肯定是團隊共同努力的成果，臨床上看到病人為疾病所苦，是身為醫師必須要解決的課題，而能被病人信任，才是身為醫師最大的榮譽。」一直以來，魏廉中要求自我和團隊一起努力，將照護做到紮實，將流程做到安全，將研究與實務密切連結，讓需要的人更容易得到對的幫助。未來，他將持續推動跨單位協作，擴大無污名且可近的精神醫療與成癮照護，讓專業在病人的真實處境中發揮最大效益。
更多新聞推薦
其他人也在看
俄羅斯無限期禁止30名日本人入境 日本譴責「完全無法接受」
日本譴責俄羅斯將30名日本公民列入一項入境禁令中，其中包含一名外務省發言人，並稱此舉「完全無法接受」。在此之前，日本因為烏克蘭戰爭對俄羅斯實施制裁。 日本跟進西方國家採取的類似行動，9月對俄羅斯企業、個人和其他實體實施額外制裁，同時降低了對俄羅斯海運原油的進口價格上限。 俄羅斯外交部11日發布了將一批日本人列入「無限期」禁止入境的名單中，其中包含日本外務省發言人北村俊宏，還有一些記者與學者。 日本內閣官房長官木原稔今天(12日)在記者會上指出，日本已對這項「令人遺憾」的舉動提出抗議，並表示兩國人民之間的交流仍非常重要。 木原稔指控莫斯科試圖推卸入侵烏克蘭的責任。 為了報復日本的制裁，莫斯科已經針對日本官員和公民採取類似措施。 然而，日本持續從俄羅斯遠東的庫頁島進口能源，儘管美國呼籲盟友中止進口來施壓莫斯科。 當被問到英國禁止為俄羅斯天然氣運輸提供保險，將如何影響庫頁島的能源供應，以及東京是否會加強對莫斯科的制裁力道時，木原稔拒絕置評。 木原稔補充說，日本將在維護自身國家利益的同時，採取適當措施實現烏克蘭和平。(編輯：鍾錦隆)中央廣播電台 ・ 1 天前
每小時3班自由座塞爆 高鐵傍晚緊急增開4班南港到台中列車
鳳凰颱風來襲，台灣高鐵公司取消今(11/12)日原有班次，改為每小時雙向各發3班全車自由座列車，但上午高鐵桃園站通勤雙北的旅客擠爆月台，有民眾連排了3班依舊擠不上車，台灣高鐵公司緊急宣布，除原定每小時3班次全車自由座列車外，傍晚將再增開4班南港至台中南下列車。太報 ・ 1 天前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
小豬黃沐妍宣布懷孕了！結婚一週報喜「寶寶陪跑馬拉松」：謝謝你選擇我
黃沐妍（小豬）近日被週刊直擊與男友甜蜜飛往美國，無名指上同款婚戒、明顯孕肚掀起外界熱議。她當時低調回應「謝謝，有好消息會跟大家分享」。11月5日透過社群宣布「我們結婚了」，今（13）日再度帶來喜訊，正式公開懷孕消息。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 5 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》道奇恐不放行山本由伸參賽…日媒控「態度消極」 球團與武士隊角力展開
距離2026年世界棒球經典賽開打只剩下不到4個月，而在大聯盟進入休賽季後，手握「日籍三本柱」的洛杉磯緯來體育台 ・ 3 小時前
如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？美麗島電子報 ・ 4 小時前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 3 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
MLB/年度傳奇時刻！大谷翔平國聯冠軍賽G4「3轟10K」首奪獎
大聯盟今（13日）公布2025年賽揚獎得主，美國聯盟由老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）以高票輕鬆蟬聯，成為史上第12名連莊的賽揚得主。中天新聞網 ・ 3 小時前
蕭美琴借場地演講？郭正亮拆穿：邀請人是她
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC）布魯塞爾年會，在台灣專題場次以〈台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴〉為題發表演講，成外交重大突破。不過，對此，前立委...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
馮紹峰牽兒子溫馨照曝光！6歲想想「細心小動作」被捕捉，網讚：細節看出教養
馮紹峰近日被拍到帶著6歲兒子「想想」現身地下停車場，父子倆穿著休閒、全程牽手互動，畫面溫馨。途中想想看到倒地的反光路障，主動停下來想把它扶正，馮紹峰見了也沒有催促或干涉，而是靜靜在旁邊等待，令拍到畫面的狗仔也讚「好爸爸人設瞬間立住」。姊妹淘 ・ 5 小時前
郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲 養生祕訣天天喝1飲品
鴻海集團創辦人郭台銘今（11/6）中午於臉書宣布母親郭初永真女士辭世，享嵩壽100歲。他表示母親今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，並表示將遵照母親遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，以低調簡健康2.0 ・ 6 小時前
輝達總部剛落幕！王義川馬上出招對付蔣萬安？鄉民爆氣開嗆
台北市政府與新壽就T17、T18地上權案合意解約，解約「分手費」44.3億元，台北市議會12日大會討論後備查通過。豈料這時綠委王義川在其社群平台詢問一件關於台北市政府公開地上權標租案子，引發網友不滿灌爆其社群平台，痛批「不用暗示就講出來」，連批踢踢網友都炸鍋轟「果然雙標黨出招了」、「這咖不要再來敗票了」。中天新聞網 ・ 4 小時前
別再只看台積電！EPS最高8.22 3家AI基建「隱形冠軍」偷偷發大財
2025年第三季，台灣電子與半導體產業的供應鏈迎來亮眼表現，多家業者不僅繳出獲利新高的成績單，更進一步揭示未來營運佈局與產業趨勢。從無塵室工程龍頭聖暉*、半導體材料分析專家汎銓，到自動化機器人解決方案的和椿，各自聚焦AI、先進製程、智慧工廠等熱門領域，展現出台灣高科技供應鏈在全球競爭中的韌性與成長潛力。以下帶您逐一掌握各家公司第三季表現與展望。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前