守護彰化 福安宮迎巨型媽祖聖像

彰化八卦山大佛俯瞰整個彰化平原，守護著地方百姓，是彰化知名地標，如今海線伸港福安宮規畫設立媽祖園區，6日由縣長王惠美等人迎回媽祖及千里眼、順風耳3尊大型青斗石塑像，將安置於園區中，庇佑海線居民，預料也將成為彰化海線醒目的宗教地標，共同守護彰化。

伸港福安宮出資1000萬元，後續將再籌措2200多萬元，規畫設立媽祖園區，園區在去年11月8日舉行動土典禮，6日迎回由寶成集團創辦人之一暨「POUYUENJI寶元紀」董事長蔡其建捐贈的3尊青斗石巨型聖像—媽祖、千里眼與順風耳，這3尊聖像擇日安座後，將與福安宮殿內的媽祖神像相互輝映。

廣告 廣告

為迎接3尊聖像返回媽祖園區，王惠美與福安宮主任委員曾添進等人6日前往苗栗三義「寶元紀之丘」茶文化主題園區，焚香祝禱，隨後進行園區巡禮與石雕神尊灑淨儀式，正式將3尊聖像迎回彰化伸港福安宮。

蔡其建表示，身為鹿港子弟，心中一直懷抱著回饋鄉里的心願，原規畫將這3尊神像捐贈給鹿港，後聽聞伸港福安宮正積極建設媽祖園區，決定轉而捐贈予福安宮，以實際行動支持地方信仰建設，期盼未來號召更多人共同投入這項兼具宗教信仰與藝術價值的園區建設。