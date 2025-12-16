「守護從清晨開始」竹北警察默默站崗陪學童安全過馬路

【警政時報 張家燁／新竹報導】清晨街道逐漸湧現通勤與上學人潮，車流交織間更是暗藏風險，昨日(15)有眼尖的網友在社群平台發文，約上午7時至9時，新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所警員林冠廷，於執行交通整理勤務時，在繁忙路口默默陪伴學童過馬路，以實際行動守護孩子上下學安全，溫暖畫面令人動容。

上學尖峰時段車流繁忙，新竹縣政府警察局竹北分局員警於路口陪伴學童通行，以身體作為防線，確保孩子安全過馬路，守護通學安全。（圖/記者張家燁翻攝）

正值上學尖峰時段，路口車輛頻繁穿梭，對年幼學童而言，每一次通行都是挑戰，執勤員警見狀，主動走到孩子身旁，細心觀察來車動向，確認安全後再引導學童通過，並以身體作為最直接的防線，為孩子築起一道看不見卻最安心的保護。

廣告 廣告

學童安全抵達路口等待區，員警持續在旁警戒來車動向，細心留意行人通行狀況，展現警察日常交通勤務中的暖心守護。（圖/記者張家燁翻攝）

林姓員警表示，維護學童上下學安全本就是交通勤務的重要環節，尤其在尖峰時段，車流量大、行人多，稍有疏忽便可能釀成憾事，因此除疏導交通外，也會隨時留意行人的實際需求，特別是年幼學童與行動較慢的長者，確保每一位用路人都能平安通行。

清晨通學時段，竹北分局員警全程陪同學童穿越斑馬線，引導安全通行，實際行動落實校園周邊交通安全與行人保護。（圖/記者張家燁翻攝）

警方指出，這樣的守護或許看似平凡，卻是警察工作中最真實的價值展現，警察不僅是治安與交通的執行者，更是市民日常生活中的守護者，警方也呼籲用路人行經學校周邊時務必減速慢行、禮讓行人，共同為孩子打造更安全、友善的通學環境，讓城市的安全由大家一起守護。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光