守護恆春近60年！「南國白袍天使」戴鐵雄醫師月初過世 享耆壽92歲

恆春半島醫療先驅、被譽為「南國白袍天使」的戴鐵雄醫師，在本月5日辭世，享耆壽92歲。（圖／翻攝FB／戴鐵雄）

恆春半島醫療先驅、被譽為「南國白袍天使」的戴鐵雄醫師，在本月5日辭世，享耆壽92歲，告別式將於11月22日在台南市立殯儀館舉行。戴醫師畢業於台大醫院醫科，畢業後被分發到恆春，與同為護理師的妻子在醫療資源匱乏的恆春一同扎根，在地服務近60年。他所開設的「戴外科」更是照顧了當地許多家庭一家四代的健康。他近日辭世的消息傳回恆春後，讓地方人士都惋惜不已。

據了解，戴鐵雄1933年出生屏東縣東港漁村，幼時家境不好，而他的課業表現優異，考上台南一中，姊姊便把升學的資源讓給了他。後來，姊姊因難產大出血過世，戴鐵雄對著姊姊的遺照立志行醫，不讓憾事重演。

後來，他考上台大醫科，畢業後入伍服預官役，和台北護專畢業的林雪信結婚。又在1966年被分發到省立屏東醫院恆春分院擔任院長，他便帶著與同為護理師的妻子一同到當地赴任。

當時醫療資源不足，整間醫院包括戴鐵雄在內也只有4名醫師，人力不足、缺乏制度，醫療設備也十分簡陋。戴鐵雄花費許多時間一點一滴完善當地的醫療環境，卻在1968年接到調令，升任高雄旗山醫院副院長。他由於放心不下偏鄉居民，上任1個月就決定辭職，回到恆春開設「戴外科」診所，之後全年無休且全天候為當地居民待命30多年，直到上了年紀才開始在周日休息。

「戴外科」雖然名為外科，但面對居民各種疑難雜症，他只能捲起袖子當起「全能醫師」，從內外科、小兒科、耳鼻喉科、骨科、皮膚科、婦產科全包，認真鑽研，成居民心目中「萬能醫師」。

此外，由於早年地檢署法醫稀缺，恆春更是因為地處偏遠照鞭長莫及，戴鐵雄醫師又接受屏東地檢署延聘，義務擔任法醫將近40年，期間相驗近千具遺體，並協助偵破「瓊麻園女童姦殺案」等多件棘手刑案。他還將相關經驗彙整成著作《法醫奇緣》，成為台灣法醫界的重要參考書籍。

戴鐵雄也是醫界少有的「醫師作家」，大學就曾發表過散文和新詩，行醫後又執筆介紹恆春在地的歷史、文化、景觀等故事，陸續出版《坎坷路》、《恆春八景》等6本小說、散文和時事評論著作。

戴鐵雄選擇留在醫療資源落後的恆春，守護當地居民健康逾六十年，除了妻子林雪信是他的得力護理助手，大兒子也在台南行醫，二兒子則是在診所當藥劑師，一家人全都投身醫界濟世救人。由於他守護偏鄉醫療的崇高行為，在2014年榮獲第24屆「醫療奉獻獎」，恆春民眾也推崇他為「南國白袍天使」、「恆春的萬能醫師」。

