守護扇形鹽田 把石頭撿回來

台灣環境規劃協會與鯤鯓國小舉辦把石頭撿回來，守護扇形鹽田。 (協會提供)

記者盧萍珊∕將軍報導

將軍區青鯤鯓扇形鹽田日前出現「藍眼淚」，吸引大批人潮觀賞，不少民眾為刺激夜光蟲發光，將大量護岸石頭及步道上石塊丟入鹽田，導致護岸受損，周遭環境被破壞，台灣環境規劃協會與鯤鯓國小合作，舉辦「把石頭撿回來」，守護扇形鹽田。

台灣環境規劃協會環境規劃師劉峻儒表示，扇形鹽田停止曬鹽後，成為極具生態價值的濕地棲地，也是國家級重要濕地之一，日前藍眼淚出現雖吸引社會關注，卻也反映出水質變化與生態壓力的警訊。

認養扇形鹽田的協會強調，「藍眼淚的美麗，應成為學習尊重環境的契機」，但欣賞藍眼淚的人潮破壞當地環境，包括海草被壓毀、水生物棲地環境遭破壞等，因此推動把石頭撿回來，與在地學生一起守護。

學生在協會志工及老師的引導下，沿著周邊小心翼翼踏入鹽田，將被丟入水中的石頭，以接力的方式撿回岸邊，儘管很多人身體弄髒，但對第一次穿涉水衣、踏入鹽田的同學來說，是難得的體驗。

學生王芯婷說，從沒想過欣賞藍眼淚，對環境有影響。

學生陳毅樵表示，第一次走進鹽田，但撿拾石頭很累，提醒遊客保護環境，別因為藍眼淚讓海洋流眼淚。