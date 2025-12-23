守護打火英雄！ 保順里長林葉成捐贈高效能防毒面具

永和區保順里里長林葉成（左二）廿三日捐贈一批高效能防毒面具予第七救災救護大隊永平分隊。（讀者提供）

記者黃秋儒／新北報導

為感念消防人員長期守護社區安全的辛勞，新北市永和區保順里里長林葉成先生於今（23）日特別捐贈一批高效能防毒面具予第七救災救護大隊永平分隊，盼能提升第一線人員在極端環境下的呼吸防護，守護英雄們的健康與安全。

林葉成里長表示，消防員執行任務時常面臨劇毒煙霧與化學物質威脅，這批設備具備優異的過濾效能與氣密性，能為同仁爭取更多救災空間。

第七大隊代表受贈時表達誠摯感謝，並指出這批防毒面具將立即投入第一線執勤，讓同仁在惡劣環境中能更無後顧之憂。充分展現公私協力、守護家園的精神，為基層消防戰力注入強心針，共同建構更安全的社會網絡。