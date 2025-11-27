守護敏弱族群健康 屏縣優化公共托育中心室內空氣品質





屏東縣政府打造安全、友善的育兒環境，由環保局與社會處跨局處合作，聯手推動縣內公共托育中心全面取得「室內空氣品質自主管理標章」，全縣10 家公共托育中心，已有7家取得標章，並輔導今年度新設立的3家於明年初取得標章，落實縣長周春米宣示全齡照顧的施政願景。

縣府環保局表示，嬰幼兒對空氣污染物之敏感度較成人高，室內空氣品質良窳將直接影響其呼吸健康與成長發展。為強化本縣公共托育中心空氣品質管理，環保局特別規劃專案輔導計畫，由專業團隊深入各公共托育中心辦理室內空氣品質現場檢測、風險評估及改善建議，輔導內容包含通風設施檢視、二氧化碳（CO₂）、懸浮微粒（PM2.5、PM10）、甲醛及揮發性有機物（VOCs）等指標即時量測，並依據檢測結果提出設備配置、通風調整及清潔維護等具體改善策略，協助各公共托育中心建立完善且可長期運作的室內空氣品質管理機制。

截至目前，屏東縣 10 家公共托育中心，7 家已取得室內空氣品質自主管理標章，包括屏東、鹽埔、忠孝、萬丹、內埔、潮州及恆春。其餘今年度新成立的3 家公共托育中心，包括瑞光、華山及里港，刻由專業團隊輔導中，預計於 115 初年完成檢測驗證並取得標章，以確保嬰幼兒皆能在健康、安全的室內環境中快樂成長。

環保局表示，「室內空氣品質自主管理標章」推行不僅著重於現場環境改善，更著眼於強化托育機構日常管理知識，提升育兒服務環境品質，讓每一處公共托育中心都能成為孩子安心探索、家長放心托付的溫暖據點。

