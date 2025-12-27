守護救災英雄 新北特搜獲獅子會與企業贈行軍床

《圖說》捐贈單位及新北消防局陳勝照專門委員合影。〈消防局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市消防局今〈27〉日於圓山花博公園進行新北市特搜部隊後勤器材捐贈儀式，由特搜大隊莊渝淵大隊長代表受贈並頒發感謝狀，感謝臺北市一交獅子會與宇球國際興業有限公司總經理曹蕥蘭回饋社會之善舉。消防局長陳崇岳表示，特搜任務艱鉅繁重，更甭論長期在外救災時，耗費身心能量甚巨。如何讓執勤同仁擁有放鬆身心休息的環境，是消防局不斷更新精進的課題。有賴臺北市一交獅子會與宇球國際興業有限公司總經理曹蕥蘭等善心人士支持，才能讓特搜任務持續進行並表現圓滿，與新北消防共同守護市民，使新北市成為更能安心居住的城市。

廣告 廣告

《圖說》捐贈單位合影二。〈消防局提供〉

他指出，獅子會以「服務人類、增進友誼」為核心，歷年來公益善舉多如繁星。身為其中一員的台北市一交獅子會更是為善不落人後，已舉辦過新竹區國小社會服務活動、北市捐血活動；更曾捐贈過社區愛心椅，以及捐贈各類搜救器材予花蓮縣消防局。

強調「專業、安全、服務」，身為臺灣塔吊工程龍頭的宇球國際興業有限公司，由總經理曹蕥蘭為代表，長期支援臺灣各地公益活動已行之有年，更曾為了提升大基隆地區的醫療品質與病患安全，偕同其他善心單位捐贈近200萬元的C臂移動式X光機和麻醉機等醫療設備。

《圖說》新北消致贈感謝狀。〈消防局提供〉

陳崇岳說，因有感特搜同仁遠赴他轄救災時，為求方便及減少後勤負擔，往往只能以簡單睡墊及帳棚就地進行短暫睡眠，讓人著實不忍，因此雙方決定共同捐贈救災用行軍床帳篷組共60組予新北市特搜大隊後勤組使用。

他表示，該行軍床帳篷組為台灣在地廠商研發製造，以7075鋁合金、FRP玻璃纖維為床架及帳棚主體，具有輕量及高支撐強度特點，能為救災人員提供相對舒適、離地的休息環境，避免直接接觸潮濕或不平整的地面，減少疲勞累積且防止蚊蟲與野生動物干擾。