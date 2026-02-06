守護新北安全座談會 新莊警分局宣導反詐、交通安全及護童





為提升民眾面對災害及各類突發事件之應變能力，新莊警分局昨（5）日舉辦「守護新北安全座談會」，邀集地方里長、金融機構、校園，以及IKEA新莊店、好市多新莊店、宏匯廣場業者，並結合臺北、新北及桃園三大捷運系統相關人員共同參與。座談會透過實際情境說明與案例模擬方式，協助與會人員了解危機發生時的正確應處作為，強化自我保護及應變能力，攜手守護社區安全。

新北市政府警察局林武宏副局長出席座談會，向民眾說明警察局維護地方治安與交通安全之決心。林副局長表示，警察局近年持續推動打擊詐騙工作，整體案件發生數及財損金額均呈下降趨勢，展現防詐作為成效；近期積極執行掃黑、打詐等專案勤務，強化查緝不法行動。另亦重視與校園及社區合作，維護學童上下學安全，並同步宣導公共安全與防災避難等防衛韌性觀念，提升民眾降低風險之自我保護能力。

新莊分局長陳保緒表示，危機發生時民眾應保持冷靜，確實配合警方及相關單位指揮，不擅自穿越管制路段，也不自行處理可疑事件，並落實居家安全防護及個人自保原則。透過案例解析與模擬說明，使民眾清楚了解何時應避難、何種情況不宜外出，以及如何降低自身風險，避免因錯誤判斷造成危害。

新莊分局偵查隊、交通組、防治組及民防組等單位，於座談會透過情境式說明，向民眾宣導災害發生時應配合的交通管制與疏導措施。適逢農曆春節將近，分局同步說明「加強重要節日安全維護工作」規劃，依地方需求與在地特性結合民力，加強大眾運輸系統、場站及人潮聚集場所之巡邏與重點守望，透過警力、民力與保全人員聯防機制，提升通報速度與即時應變效能，確保民眾安心歡度春節。

此外，新莊分局也提醒民眾提高警覺，慎防假訊息、詐騙及趁亂犯罪，避免衍生額外風險；並配合年後新學期開始，說明國小護童勤務措施，結合鄰里及社區力量，共同守護學童上下學安全。活動最後，分局致贈與會人員「新莊馬年好運反詐紅包」宣導品，將識詐觀念融入生活，成為座談會宣導亮點之一。

