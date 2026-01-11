守護新北市民健康福祉 12名藥師獲頒藥事服務獎

（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市政府今晚舉辦第14屆藥事服務獎頒獎典禮暨第70屆藥師節慶祝大會，市長侯友宜頒獎表揚12名獲獎藥師，並肯定全市約5614名藥師及藥劑生努力，共同守護市民健康。

新北市政府晚間舉辦第14屆藥事服務獎頒獎典禮暨第70屆藥師節慶祝大會，民進黨立委蘇巧慧及國民黨立委洪孟楷、葉元之，以及藍綠市議員、地方人士多人出席，場面熱鬧，侯友宜一一頒獎表揚12名獲獎藥師。

侯友宜致詞表示，優質的醫療服務是一項極其複雜且專業的群體協作，唯有透過各類醫事人員的緊密互助與合作，才能提供真正落實「全人整合」的照護服務。

他表示，藥師身為第一線藥物把關者，具有串聯醫療照護鏈核心力量的角色地位，目前新北市總計約5614名藥師及藥劑生，讓新北市成為一座充滿溫度與專業韌性的健康城市，共同守護404萬市民的健康福祉，攜手為市民營造更安居樂業的生活環境。

衛生局表示，新北市第14屆藥事服務獎得獎者，分別是特殊貢獻個人獎羅雅貞、田昇達；臨床服務傑出獎劉育伶、翁苡芳、林申樺、吳駿誼、顏怡婷；社區服務卓越獎黃瑞裕、陳佳卿、陳文英、王靖傑、陳美玲。（編輯：李淑華）1150111