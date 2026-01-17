林業及自然保育署宜蘭分署召開「河溪廊道生態友善化小平台會議」，守護新城溪及南澳溪洄游生態-攜手推動生態友善治理。（圖：林保署宜蘭分署提供）

為強化宜蘭縣河川治理與生態保育整合，林業及自然保育署宜蘭分署於一月十六日召開「河溪廊道生態友善化小平台會議」，邀集中央、地方及民間團體共同對焦新城溪與南澳溪治理課題，促進河溪縱向廊道連通、棲地復育與在地共好，落實國土生態保育綠色網絡發展計畫第三期—「以自然為本推動國土生態綠網行動計畫（一一五-一一八年）」之核心精神。

此次會議聚焦以自然為本的解決方案（NbS, Nature-based Solutions），探討如何導入綠色公共建設，兼顧防洪、供水、農業灌溉、環境衛生與河海洄游生物棲地需求，提升河川自然服務功能與韌性。會中邀請中興工程顧問公司流域環境中心楊佳寧主任分享「邁向自然解方」方向在河溪的展望，並由野聲生態顧問公司宋承恩經理分享臺東綠網跨域合作推動經驗，作為宜蘭河川治理與綠網行動的重要參考。

未來林業保育署宜蘭分署將持續以國土綠網第三期為框架，結合宜蘭縣政府、農田水利署、自來水管理處及在地社群力量，透過NbS導入河川治理與設施改善，促進河川連通、棲地復育與社區參與，讓新城溪與南澳溪成為兼顧生態保育、用水安全與地方共好發展的典範廊道。

與會單位涵蓋農業部林業及自然保育署、農田水利署宜蘭管理處及冬山、蘇澳工作站、宜蘭縣政府所屬水利資源處、工商旅遊處、海洋漁業發展所、環保局及南澳鄉公所等機關，並邀集宜蘭大學陳永松教授及多個關心河川的地方團體與社區組織共同參與，包括南澳鄉武塔部落會議、南澳流路編集室、南澳漫步、人禾環境倫理發展基金會、朝陽社區發展協會、大坑罟社區發展協會、新城溪社區發展協會、宜蘭環保聯盟及荒野保護協會宜蘭分會等二十個單位。

林業保育署宜蘭分署指出，新城溪與南澳溪皆具有豐富河海洄游生態，廊道暢通與取水設施友善化是維繫生物多樣性與地方產業永續的重要基礎。此次會議也延續前期平台會議成果，針對新城溪與南澳溪水域治理管理課題，聚焦河溪縱向廊道河相及棲地關鍵、生態瓶頸點、水資源調配、與在地需求等行動對策及分工進行意見交流，回應「環境生態、社會、經濟」遭遇困境，朝向多目標兼容的方式，逐步形塑宜蘭兩條重要河溪廊道友善治理的示範路徑。