守護新春健康防線 台南新樓醫院24小時兒科醫療不中斷

新樓醫院兒科團隊 （圖／新樓醫院提供）

記者林怡孜／台南報導

農曆新年是闔家團圓、走春拜年的重要時刻，但春節期間人潮流動頻繁，也讓感冒、腸胃炎等感染性疾病進入好發期。咳嗽、發燒、嘔吐、腹瀉等症狀一旦出現，往往讓家長在假期中倍感憂心，尤其家中有嬰幼兒者，更需謹慎以對。

台南新樓醫院表示，嬰幼兒免疫系統尚未成熟，病況變化快，春節期間若出現不適，更需要即時且專業的醫療評估。為守護孩子健康，醫院全年無休提供廿四小時兒科急診服務，無論日夜，皆由專業兒科醫師值守，陪伴家長即時因應孩子的突發狀況，降低延誤治療的風險。

行動NICU，為轉送危急新生兒的傳送保溫箱（圖／新樓醫院提供）

除急診服務外，台南新樓醫院亦規劃春節門診，讓非緊急但需專業判斷的病況，仍能獲得妥善照護。若病情需要住院治療，院內設有設備完善、環境友善的兒童病房，提供安全且人性化的照護空間，協助孩子安心接受治療；對於需要高層級醫療支持的新生兒，醫院亦具備專業新生兒加護病房（NICU），由跨專業醫療團隊共同守護新生命的健康。

台南新樓醫院表示，將持續以專業醫療與溫暖關懷，成為家長最堅實的後盾，陪伴每一個家庭平安迎新年，讓幸福從健康開始。