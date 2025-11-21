守護新莊國中學童安全 蔣根煌偕蔡健棠實地會勘提多項方案

248251121a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員蔣根煌指出，基於新莊國中學童上、放學的安全考量，他特於日前邀集議員蔡健棠、市府相關局處、新莊國中校長何文慶及榮和里里長蔡易陳等多位地方人士，前往景德路與新莊路214巷口，實地會勘交通安全問題，並與市府達成多項改善共識。

會勘結論指出，將針對學區交通瓶頸時段進行優化，包括：於上、下學時段（上午7:00–8:00、下午16:00–17:30）啟用3色號誌，並增設前方號誌顯示燈與減速標線。同時，景德路自新莊路214巷至大觀街口將規劃為3線車道，以提升整體通行效率。

針對行人安全，新北市府則說明，由於行人穿越道存在視線死角，將增設觸控號誌供離峰時段使用；新莊路214巷校園圍牆一側，市府也將繪設綠色行人標線，強化學童步行安全。此外，為改善交通視線，並請台電進行本路口電纜地下化工程。

對於長期規劃，市府表示將主動納入檢討永鼎國璽社區地下停車場動線、新莊路214巷早年開放人車通行的地方舊慣；未來新莊警分局改建時，基地退縮情形及地下停車場出入口方向與動線，均應儘早規劃，以避免衍生新的交通衝突點。

此外，蔣根煌表示，他將以建議款協助新莊國中，評估於景德路轉角增設側門之必要性，以分散上下學人潮。他並強調，守護孩子、改善交通是共同的責任，「教育專業議員」是自己始終不變的自我期許，更是服務團隊所有伙伴身體力行的每一天。

照片來源：新北市議員蔣根煌臉書翻攝

