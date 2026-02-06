守護族群身分權益 美濃戶政所走入桃源區推廣新修法令

【記者 宋祥霖／高雄 報導】為推廣戶政法令知識、強化民眾居住事實申報觀念及提升防詐騙意識，美濃戶政所於115年2月6日，配合「115年度桃源區運動會暨布農族傳統競技活動」，於高雄市桃源區雅你綜合運動場設置宣導攤位，透過寓教於樂的方式與民眾互動交流，獲得熱烈迴響。

本次活動結合地方年度盛事與布農族傳統競技，吸引眾多族人及民眾踴躍參與。本所於現場針對「原住民身分法新修法內容」、「戶政法令」、「居住事實」及「防詐騙」等重要議題進行重點宣導。特別針對近年族人關心的原住民身分取得要件放寬、取用及並列傳統名字等新制進行詳細解說，期盼讓部落族人了解如何透過姓名登記守護族群身分權益，並在輕鬆歡樂的活動氛圍中，建立正確法治觀念。

宣導方式採用問答互動形式，精心設計宣導題目，內容涵蓋原民身分法修正重點，民眾可透過抽籤方式選題作答，答對即可獲得精美宣導品，現場氣氛熱絡，參與者反應熱烈。此外，民眾亦可掃描 QR Code 加入本所臉書粉絲專頁並按讚，即可獲贈宣導品，藉此擴大線上宣導效益，讓正確資訊持續傳遞。

美濃戶政所主任蘇晁怡表示，原住民身分法的修正象徵對多元文化的尊重，戶政事務所更應主動出擊落實資訊傳達。未來將持續結合地方特色活動，走入社區、貼近民眾，以多元創新方式推動戶政宣導工作，深化民眾對相關法令的認識，共同營造安全、安心的生活環境。

為了持續深化服務，本所配合所轄各區特色活動巡迴宣導，緊接著將於2月8日下午在美濃文創中心進行業務宣導活動，屆時歡迎民眾踴躍參加，現場掌握最新戶政資訊。（圖：記者宋祥霖翻攝）