守護春節交安 新北嚴打酒駕、毒駕零容忍

《圖說》市長侯友宜主持115年2月道安大會。〈交通局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】因應農曆春節將至，民眾返鄉、旅遊及聚餐活動明顯增加，道路交通量同步攀升，新北市長侯友宜今（10）日主持2月份道路交通安全會報時強調，各單位除提前整備交通安全工作外，市府對酒駕、毒駕「零容忍」，將以最嚴格標準、最強力執法，全力防制重大交通事故，守護市民春節出行安全。

侯友宜指出，針對警察局分析重大交通事故肇因，發現多是未注意車前狀況，其中事故車種以機車最多，事故族群則以65歲以上高齡者比例最高。市府將持續從工程改善、教育宣導與嚴正執法三大面向同步推進，聚焦機車、行人、高齡者與酒駕等高風險族群及常見違規行為，全面提升用路安全防護。

《圖說》交大大隊長李仁寧專案報告。〈交通局提供〉

他說，交通安全需仰賴跨局處合作與數據導向治理，各單位應善用事故分析與熱點資料，並加強宣導以改善用路人習慣，精準部署資源，持續精進防制作為，降低事故發生風險。

警察局交通大隊長李仁寧在專案報告中指出，去年取締酒駕違規件數共有4,586件，而酒駕造成A1死亡事故有2件、死亡2人，較前一年各減少1件、1人；另取締毒駕共有1,501件，較前一年增加了1,302件，顯示警方主動查緝與執法強度明顯增強。

《圖說》道安大會強調「酒後不開車、開車不喝酒」，共同維護交通秩序與用路安全，平安過好年。〈交通局提供〉

針對酒駕、毒駕及其他重大交通違規行為，侯友宜指示警察局持續結合路檢、巡邏與科技執法，加強熱時、熱點取締與勤務部署，發揮即時嚇阻效果，並感謝警察局對交通安全的付出；尤其近期毒駕已成為社會關注議題，警察局將規劃專案勤務，以最快速、最嚴格的標準，全力打擊毒駕，守護市民安全。

此外，因應春節連假期間觀光景點、廟宇、賣場等地點人車活動頻繁，侯友宜也責成各局處持續強化節前風險盤點，落實交通疏導措施及施工交維管理，確保工區周邊人車動線安全順暢。市府同時呼籲市民朋友務必落實「酒後不開車、開車不喝酒」，共同維護交通秩序與用路安全，平安過好年。