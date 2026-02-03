守護春節健康 大林慈濟醫院春節傳染病特別門診

農曆春節期間，大林慈濟醫院門診時間調整，2/16（一）至2/19（四）全院休診，急診及住院業務正常服務。2/20（五）大年初四起恢復正常門診。

為了守護大家的健康，大林慈濟醫院在初一至初三期間特別開設「傳染病特別門診」，2月17日（初一）上午內科童建學醫師（風濕免疫科）、下午兒科王聖凱醫師（兒科）；2月18日（初二）上午內科李翔豐醫師（腸胃內科）、下午兒科陳聖達醫師（兒科）、2月19日（初三）上午內科廖唐毅醫師（新陳代謝科）、下午兒科蘇稚庭醫師（兒科），特別門診看診時間，上午診為08:30至12:00，下午診為14:00至17:00。

溫馨提醒，春節期間出入公共場所，若有呼吸道症狀請務必配戴口罩，並注意個人衛生與咳嗽禮節。

春節期間呼吸道傳染病特別門診時段查詢連結︰https://reurl.cc/1k5O98

撰文／黃小娟；攝影／大林慈濟醫院