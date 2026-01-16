守護春節平安過好年 新北汐止科學園區高樓搶救演練

新北市消防局在台灣科學園區辦理115年春節期間高樓火災搶救實兵演練。新北市消防局第六大隊提供

記者黃秋儒／新北報導

農曆春節將至，新北市境內高樓大廈林立，考量連假期間民眾用火用電頻率增加且人潮聚集，新北市消防局第六大隊於今（16）日上午9時在台灣科學園區(汐止區大同路一段)辦理「115年春節期間高樓火災搶救實兵演練」，出動消防及義消人力逾50餘人，各式救災、救護車輛計15輛。

新北市消防局第六大隊指出，台灣科學園區建物為地上17層、地下2層，平日上班人數約3,400人，為模擬高樓火災情境，強化初期應變機制，本次演練模擬高層建築物發生火警，火勢透過外牆迅速向上蔓延，產生大量濃煙，並有待救人員。

廣告 廣告

第六大隊提到，演練重點包含大樓「自衛消防編組」的即時啟動，防災中心人員利用消防安全設備相關系統通報，並進行疏散引導，演練通報、滅火及避難等5個班別的協作默契。另外，消防人員藉由紅外線熱顯像儀 (TIC)，在濃煙環境中可迅速辨識火點與受困者位置，出動具備52公尺高度作業能力的雲梯車，執行高層受困者緊急救援，並使用消防機器人，科技救災設備上陣，以提升搜救效率。透過本次演練強化場所與消防救災上的默契，演練過程逼真，展現科技救災效能，並提升消防人員場所應變能力及安全。

新北消防局長陳崇岳表示，高樓火災搶救首重消防安全設備的發揮，呼籲各大樓應依規落實消防檢修與演練。春節將近，消防局於春節前加強公共場所消防安全設備檢查，並持續強化救災實力，期能讓民眾安居樂業過好年。