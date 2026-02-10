守護春節治安 新店警機動派出所前進景區

新店分局十日至廿三日間，將針對轄內裕隆城大型購物中心、碧潭風景區、陽光運動公園、石碇淡蘭博物館及坪林茶業博物館設置「機動派出所」。（讀者提供）

記者黃秋儒／新北報導

115年春節連續假期將至，新北市新店警分局轄區有碧潭風景區、烏來溫泉/瀑布、深坑豆腐老街、石碇千島湖與茶鄉、坪林茶業博物館及多條生態步道，適合民眾山水健行、遊老街享美食及溫泉泡湯的多處最佳處所，預計將有大量遊客湧入。

為了讓每一位遊客歡度連假，新店警分局特於今（10）日至23日期間，在轄內裕隆城大型購物中心、碧潭風景區、陽光運動公園、石碇淡蘭博物館及坪林茶業博物館設置「機動派出所」，以提供即時性的受理民眾報案、識詐及犯罪預防宣導與服務工作，同時也提高見警率，防範宵小趁人潮眾多行竊，讓遊玩的民眾能快樂出門歡喜過新年。

廣告 廣告

另外，新店警分局有提供轄區民眾舉家外出居家安全維護服務，可透過撥打110電話、親赴各警察單位或利用網路申請（網路e櫃檯於春節期間115年2月13日上午8時起至115年2月23日上午8時止暫停受理），亦提供「護鈔」等貼心服務措施，有需要的民眾均可申請。

新店警分局表示，「機動派出所」於春節期間，溫馨服務不打烊，也要提醒民眾前往人潮擁擠處所，應特別注意隨身物品和安全；亦可多加利用「機動派出所」提供諮詢及相關為民服務的功能。另位於新店溪畔陽光運動公園櫻花正盛開，民眾不彷於假期間規畫前來賞櫻，感受落櫻紛飛的美景。也希望民眾到各觀光景點踏青走春暢遊時，能多多鼓勵在春節連假，仍堅守崗位，辛勞執勤的員警們！