守護春節清新空氣 卑南溪水覆蓋修復率恢復逾九成

卑南溪水覆蓋修復率恢復逾九成，為春節返鄉民眾及遊客，守護清新空氣。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東卑南溪水覆蓋去年接連遭逢多起颱風侵襲，對河川揚塵防制帶來嚴峻挑戰。經台東縣環境保護局持續投入修復作業，目前台東大橋以下的卑南溪水覆蓋修復率已恢復逾九成，將為春節返鄉民眾及遊客，守住清新穩定的空氣品質。

縣府指出，去年受極端氣候影響，水覆蓋數度遭豪雨沖毀，環保局負責修復範圍自台東大橋至卑南溪出海口，總面積約一九一公頃，相當於十七座台東活水湖的水域面積，這項艱鉅的復原工程，在相關單位努力下，目前台東大橋以下的卑南溪水覆蓋修復率，已恢復逾九成，河床裸露地保濕度明顯提升。

廣告 廣告

為確保春節長假期間空氣品質維持穩定，環保局已在農曆年前完成整備作業，並持續優化水覆蓋配置。春節期間，第一線工作人員仍將堅守崗位，密切掌握氣象變化與河床情形，隨時待命進行必要修復，確保揚塵防制作業不中斷。

另因應進入枯水期，同步調整策略，在部分區域設置「橫向土堤」以縮小積水範圍，並依溪流水量動態調整蓄水配置，有效降低裸露地揚塵風險。

環保局表示，透過高效修復成效，將為春節期間返鄉民眾及來訪遊客，守住清新穩定的空氣品質。同時提醒，目前仍屬河川揚塵好發季，民眾可隨時關注卑南溪空氣品質監測網，掌握最新即時資訊。