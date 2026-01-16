守護春節過好年 新北消高風險場所搶救演訓

《圖說》消防局長陳崇岳〈左〉頒發感謝狀給予汐止台灣科學園區。〈消防局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市消防局因應農曆春節連假將至，返鄉及採買人潮陸續湧現，公共場所安全備受關注，自1月中旬起全面啟動春節前防災搶救演練，針對百貨商場、交通樞紐及產業園區等高風險場所進行實地演訓，確保市民平安過好年，今〈16〉日首場演練於汐止台灣科學園區舉行。

高風險場所實地演練由局長陳崇岳親自視察，針對園區廠房特性、人員疏散動線及災害應變流程進行整合式演練。演練規劃涵蓋轄內7個大隊、共7個場次，由局長及簡任以上長官親自督導，強化第一線救災整備與跨單位協調能力。

《圖說》消防局第六大隊在汐止台灣科學園區辦理春節前搶救演練情形。〈消防局提供〉

陳崇岳表示，農曆年前人潮最密集的零售與百貨商場為本次演練重點，1月21日至23日將分別於特力屋新莊店、中和環球購物中心及板橋遠東百貨實施搶救演訓，強化初期滅火、避難疏散引導、高樓層搶救及業者自衛消防編組協同應變等作為。

他說，在交通運輸安全方面，消防局也規劃於土城捷運站及三重國小捷運站進行演練，其中2月5日的演習將採取「雙北合作模式」，模擬捷運系統跨市事故情境，強化與台北市消防局的聯繫及支援調度能力，確保春節期間捷運系統防災網絡完善。

《圖說》消防局疏散演練，提升災害應變效能。〈消防局提供〉

此外，第四大隊也將於1月28日在深坑信義企業天下園區實施演練，提升辦公及產業場域的災害應變效能。

陳崇岳表示，春節期間防災工作不打烊，呼籲公共場所及百貨業者落實自衛消防編組與日常安全巡查，確保避難通道暢通、防火門正常運作；也提醒民眾進入人潮擁擠場所時留意安全出口位置，居家注意用火用電安全，共同守護春節平安。