守護普發現金 打詐高雄隊啟動

中央普發現金1萬元登記作業正持續展開，詐騙集團也積極出招，不僅偽冒政府名義設置釣魚網站、傳送簡訊誘騙民眾輸入個資。高雄市政府啟動「打詐高雄隊」防詐專案，近日召開跨局處協調會議，整合警察、戶政、地政、環保、捷運等單位力量，從資訊下架、宣導教育到查緝偵辦，全程防堵詐團滲透。

近期假冒「普發現金1萬元」的詐騙頻傳，詐團發送簡訊，誘導民眾點入偽造網站輸入帳號與個資，財政部已查獲多個假冒官方網址；也傳出北部民眾接獲假郵局電話，誤信身分遭冒用申請普發現金，轉帳損失數百萬元。

廣告 廣告

高雄市長陳其邁為防詐親上火線，親自錄製防詐音檔，透過垃圾車廣播放送，政府不會以簡訊要求填資料；官方臉書與LINE也發布圖卡，並於捷運站、區公所及戶政、地政窗口播放宣導影片，讓防詐訊息遍布全市。

警察局長林炎田指出，針對詐團利用「普發現金」為誘因的詐騙手法，各分局與刑大持續監控，發現假網站或釣魚簡訊後立即通報下架；同時，由刑大組成專責小組，深入追查偽基站與詐騙連結的發送源頭；此外，警方也透過社群媒體與「打詐儀錶板」每日發布真實案例，提醒民眾提高警覺。

警方說，近來已出現多起偽冒「普發現金登錄」網頁及假冒政府簡訊的案例，詐團藉由假網站引導民眾輸入金融帳號與身分資料，造成財損風險。提醒民眾勿輕信任何以「領現金」、「更新資料」為名的連結。