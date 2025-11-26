守護李沐從17歲追到20歲 宋柏緯最強暖男再升級

【緯來新聞網】韓國人氣男星振永、金鐘獎女星李沐、宋柏緯在台韓愛情電影《那張照片裡的我們》演繹跨國三角戀。李沐在片中周旋兩男，一邊是陪伴自己長大的青梅竹馬，一邊是一見鍾情的韓國跆拳道教練，李沐坦言演出過程中不斷自問：「真的可以這樣嗎？一個人可以同時愛兩個人嗎？一個人真的可以擁有這麼複雜的情感嗎？」

《那張照片裡的我們》宋柏緯默默守護李沐。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯先前在電影《我吃了那男孩一整年的早餐》是17歲的吉他社社長，因喜歡李沐每天為她調製完美比例奶茶，到了《那張照片裡的我們》中成了20歲的熱血青年，依舊默默為李沐付出。再次搭檔李沐，兩人惺惺相惜，宋柏緯表示彼此的默契難用文字形容，他透露其中一場比腕力認輸的戲，他必須成全李沐去愛振永，「那場戲我覺得很深刻，而且我們排戲刻意避免排到最深刻的點上，導演和我們都想保留最新鮮的感覺。」



實際開拍時，兩人保留已久的情緒瞬間到位，他形容就像下載檔案多次在99按暫停，最後終於完成下載並打開的舒暢感，直呼：「那感覺真的超爽，拍的當下超過癮！」李沐也狂讚：「和柏緯對戲好像不管重來幾次，我都覺得很好玩，因為他每次都會有點不同，而我會很想要感受那個不同，會讓我心情很好。」

廣告 廣告

《那張照片裡的我們》李沐(前排中)周旋在宋柏緯(左)和振永(右)之間。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯、李沐在《那張照片裡的我們》再度合作默契十足。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

李沐為戲學客語、攝影，也花了不少時間鑽研70年代的背景與當時人的情感。她飾演的賢英長年有著弘國的陪伴，但金教練的出現動搖了她的內心，李沐透露對當時情感理解多來自身邊的長輩，在她的觀察下，他們的感情比現代人更複雜許多，也讓她在面對兩男時更加陷入糾葛。 振永認為金教練對賢英是一見鍾情，他解釋：「金教練一個人來到異地生活，其實並不知道該如何自己走下去，在這樣的狀況下遇見賢英，對他來說是一件很幸運的事，像是生活中出現了一個可以依靠、可以支持的人，對賢英的情感也慢慢地變得更加深刻。」對於兩人的感情，李沐解讀：「即便對方不在身邊，但因為那個人曾出現過、在重要時刻給予力量，所以他不會消失，那份感情會在需要勇氣的時候出現，他不是持續發生，但會成長，變成像是一種信仰般的存在。」《那張照片裡的我們》12月24日起全台上映。

更多緯來新聞網報導

毛弟祕戀美女網紅！歷屆前任全被挖都超正 王子不認輸嗆聲

TWICE第一人來台開唱！娜璉掀2萬粉暴動竟被弄「哭了」