守護東沙珊瑚礁生態系 內政部召開跨部會協調會議啟動115年突棘計畫

為應對東沙珊瑚礁生態系面臨棘冠海星威脅，內政部廿二日邀集相關機關（構）召開「一一五年棘冠海星清除行動計畫」研商會議，針對守護東沙珊瑚礁生態系中長期的作業目標，透過跨部會資源整合與公私協力，及汲取國際經驗與參考國際標準，並結合科學研究監測，精進預警系統，期望有效控制棘冠海星的擴散，恢復東沙珊瑚礁生態系平衡。

內政部說明，回顧東沙珊瑚礁棘冠海星清除進度，國家公園署海洋國家公園管理處於一一三年三月發現東沙環礁西南側海域棘冠海星數量異常增生後，隨即於同年六月啟動清除棘冠海星行動，並招募成立「突棘志工隊」前往執行清除作業。迄今累計投入水下作業一一八天，動員一一七九人次，成功移除五萬九八一八隻海星，清除行動已展現具體成效。

內政部表示，面對氣候變遷，棘冠海星異常增生擴散已成為全球珊瑚礁保育的重要課題，參考澳洲大堡礁每十至二十年週期性爆發的經驗，並結合過往海管處九十九年至一○二年執行澎湖南方四島西吉海域棘冠海星的清除成果，顯示持續二至三年投入密集人力進行強力移除，有助於達成有效控制。內政部後續將透過科學研究累積監測資料，並建立預警機制，作為擬定中長期防治計畫的重要依據。

內政部指出，東沙環礁地處偏遠，清除作業需高度仰賴跨部會密切合作，本次跨部會研商會議邀集國防部、農業部漁業署、水產試驗所、海洋委員會海巡署、海洋保育署、國家海洋研究院等單位，針對相關議題進行對接，透過行政介面的整合，提高現場人力及物資調配彈性，確保第一線作業人員所需資源均能獲得充分支應，以利清除行動強化推進。

內政部表示，一一四年突棘行動成果已獲顯著成效，惟東沙環礁地處受限於地理位置之特殊性與交通不便，清除行動更顯公私協力致力生態保育的重要性。東沙環礁擁有我國特殊環礁地形，國家公園署將持續守護珍貴且稀有的珊瑚礁及海草床自然資源及生態棲地環境，累積防治經驗，並持續監控珊瑚礁健康狀況，致力恢復並維護海洋生態環境的長期穩定及平衡。