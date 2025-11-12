守護桃園孕產婦！陳韋曄爭取延長「一生好運卡」使用期限
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》
記者諶志明
國民黨籍桃園市議員陳韋曄今(12)日於市政總質詢中，以「從青年到長者，打造宜居、友善、永續的城市」為主題，向市長張善政與各局處提出十項政策建言，聚焦青年、婦幼、長者、勞工、新住民及產業轉型等面向，呼籲市府落實以人為本的施政理念，讓每個階段的市民都能被照顧、被看見。
陳韋曄指出，桃園青年租金補貼全由中央支應，應比照北市、新北自籌加碼，將「青年租屋」和「包租代管政策」結合，納入一定比例的「青年租戶」，優先保障青年承租。同時推動「安薪讚2.0」，跨局處整合就業與社福資源，讓青年不只租得起，更能穩定就業、留在桃園發展。對此，都發局長江南志表示，中央的補貼方案各縣市設計不同，市府會再研議加碼相關方案來照顧真正需要的族群。
針對平鎮高中南側農業區整體開發案，陳韋曄要求預留可負擔住宅比例，並整合幼托、日照、健康與藝文設施，參考日本UR都市再生模式，打造「住、學、育、樂」一次滿足的生活圈，讓年輕家庭願意留鄉安居。江南志回應，除了公共設施需求、都會盤點一定比例的社宅和可負擔住宅來照顧到平鎮的青年和年輕家庭。
目前桃園公托資源分布不均，平鎮區點位最少且兩年內無擴點計畫。陳韋曄建議以「缺口優先制」擴點、同步擴充補助及設施；並比照北市公開托嬰評鑑資料、建置線上查詢平台。同時呼籲「好孕專車」取消單趟上限、「一生好運卡」的期限從七個月延長為一年，並納入無障礙服務，打造真正友善的育兒城市。婦幼發展局長杜慈容說，將會研議獎勵措施來鼓勵偏鄉孕婦的搭乘服務，同時也會研議一生好運卡期限延長為一年。
桃園目前僅執行中央成人健檢，陳韋曄主張比照北中市增設長者專屬項目，包括認知功能、骨密度與營養檢測，並呼籲整合衛生局與社會局成立「長照處」，讓長照流程更順暢、服務更到位。副市長王明鉅表示，會針對桃市長者設計全方位、鼓勵加碼的檢查。
陳韋曄指出，新北、台南已建立「心輔犬與工作犬培訓制度」，建議桃園比照推動，讓流浪犬成為長照與校園輔療助力，兼顧動保與社福，讓動物從被動收容變成「主動助人」。
此外，以台光染整歇業為例，陳韋曄提醒傳產正面臨國際競爭、訂單外移壓力，建議市府建立高風險產業監測名單，並設「傳產轉型基金」，於半年內提出具體轉型與安置方案，守護桃園在地製造能量。對此，張善政說，針對產業，經發局有編列預算來提升改善，也成立桃園智慧產經學院來輔導轉型，會更廣泛更全面，將整個企業的智慧量能提升，會再追加預算來擴大規模輔導。
「新明市場」將重建為「中繼商場」，陳韋曄建議導入冷鏈設備、人車分流卸貨、數位支付與親子友善空間，並提供搬遷、裝修補助與視覺招牌設計，讓傳統市場變得更便利、更乾淨、更吸引人。經發局長張誠允諾，都會納入規劃，讓停車和整體動線都更流暢。
隨著數位化普及，許多勞工與公務員下班仍被LINE訊息綁住。陳韋曄提議推動「桃園版離線權」，由市府帶頭試行「下班後非緊急狀況免回訊息」制度，並鼓勵企業簽署離線權宣言，讓勞動者真正「下班能休息」。對此，副市長蘇俊賓說，要維持一定的基本運作、但也會訂定過勞的標準來勞工得到充份休息。陳韋曄則希望市府能主動鼓勵企業注意下班及工時、避免過勞情形。
桃園外籍移工、新住民人數居全國前段，但通譯人力明顯不足。陳韋曄建議增加培訓名額，並整合各局處名冊，建立公開查詢平台，保障弱勢族群的溝通權與法律權益。
張善政表示，肯定陳韋曄提出的質詢意見，許多其它縣市的優點都會參考來跟進。最後，陳韋曄強調，桃園的進步不能只有建設數字，更要感受市民的生活品質。「無論是青年、婦幼、長輩到勞工，都是希望市府能做到用心照料、盡力扶持。」他呼籲市府團隊以「平鎮作為起點」，打造兼顧育兒、就業、居住與照護的全齡宜居城市，讓桃園成為真正能讓人安心生活的地方。
