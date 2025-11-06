守護森林生態振興山村經濟首波林下經濟產品驗證林業保育署開啟苗栗賽夏部落等農林共生新契機

為森林生態系服務嘉惠山村經濟，農業部林業及自然保育署自二0一九年起積極推動林下經濟政策，為山村、部落打造可細水長流的綠色森林產業，迄今產值已累計逾一點五億元。為讓消費者識別林下經濟產品，林業保育署於二0二四年起推動林下經濟產品驗證標章，全臺已有二十八位林農通過稽核。林業保育署昨六日特別舉辦「林下經濟產品授證暨成果發表會」，肯定通過驗證林農與山林共存共榮的努力，也宣布驗證通過的農友，將可獲得三年每年每公頃三萬元的資材補助，與林農攜手打造支持森林生態服務體系的林下經濟產業（見圖）。

林業保育署林華慶署長說明，傳統森林經營以木材生產為主，林農從開始種樹苗到最後的收穫，中間長達二、三十年不但沒有收益，還要付出勞力及營林成本。在永續、韌性的發展趨勢下，除了提升臺灣木材自給率，更需要導入多元林業經營模式，為林農創造收益，林下經濟即為模式之一。林下經濟迄今已提升山村綠色經濟產值累計逾一點五億元，品項包括：段木香菇、木耳、臺灣金線連、森林蜂產品、臺灣山茶、馬藍、天仙果、竹笙、臺灣白及、絞股藍等十個品項，藉由適地發展，創造更高的綠色經濟效益。

推動林下經濟讓林農可於經營林木期間仍有短期經濟收入，同時透過林地的優良環境條件，創造森林產品的附加價值，讓林農整體收益提高，確保林地回歸林用，避免土地的超限利用，或轉成非林業用途的農業或觀光等開發，增進森林生態系之服務價值的惠益共享。在地產業有足夠的收益才能提升就業機會，也能帶動青年回鄉看顧家鄉土地與長者，如：霧台鄉青農廖?翊經營林下養蜂、臺灣金線連，更獲得一一三年百大青農；牡丹鄉以林下經濟作為地方創生事業發展主軸，帶動全鄉產業發展，其他如苗栗賽夏部落、三峽藍染(馬藍)、南投蓮花池林下養蜂、臺中大雪山的段木香菇，都可看到返鄉青年的身影，聽到三代同堂的和樂笑聲。

為確保消費者食品安全及維繫林下經濟產品市場價值，林業保育署委託慈心有機農業發展基金會研擬、執行林下經濟產品驗證相關規範。慈心基金會執行長蘇慕容表示，林下經濟經營的首要宗旨是「採用對森林資源和環境影響較低的生產方式，以降低生態系統退化的風險」，因此林農不得使用農藥、化學肥料等有害物質，維繫生物多樣性及確保產品的品質與安全，驗證制度涵蓋生產、加工、分裝及流通等各個環節，驗證流程包括進行現場稽核及產品抽樣，樣品須檢測「農藥殘留」、「重金屬」及「成分檢驗」等項目，合格者始授予「林下經濟產品」證明標章。

林業保育署說明，林下經濟證明標章設計，扣合林下經濟經營不得破壞森林植被、施用除草(蟲)藥劑、使用化學肥料等原則，意象代表聚木成林，擴林成森，固碳減碳，共生共榮。綠色標章代表林業用地所生產的產品；藍綠色標章代表廣義林下經濟產品。目前已受理驗證品項為：段木香菇、木耳、臺灣金線連、森林蜂產品、臺灣山茶、馬藍；其他品項若有產品產出時，歡迎林農提出驗證申請。林業保育署表示，只要有完整上層林木，不論是林業用地、森林周邊的農牧用地或原住民保留地，依林下經濟原則所生產之產品，皆可自主申請林下經濟產品驗證。

由林業保育署補助、支持，長期於原鄉部落蹲點陪伴的屏科大陳美惠教授表示，林下經濟從品項增加到驗證範疇擴大，對森林永續經營及對山村、部落的照顧更加具體，也讓山村、部落與林業保育署的夥伴關係更緊密，除了增加山村的經濟收入，還能有效保護森林生態，維護生物多樣性，促成生態與經濟共好。

林業保育署長林華慶說，林下經濟未必能在短時間內創造大量產值，但細水長流的生產屬性，為林農帶來可預期的收入，很適合山村部落居民投入。但也由於許多林下經濟經營的規模不大，且多位處山區，林農分散難以組織產銷班，因此常無法申請農產品驗證補貼或獎勵，為扶持林下經濟產業穩健發展，獲得「林下經濟產品證明標章」的林農，將可比照有機農業獎勵及友善環境耕作補貼要點，獲得三年每年每公頃三萬元的資材補貼。

林業保育署強調，透過驗證制度的完善，期待讓消費者及通路商能夠更加認識「林下經濟」產品，並支持有助於森林生態保全的友善生產模式，也希望更多林農共同加入，讓「林下經濟」將成為臺灣林業與保育雙贏的最佳選項。

相關新聞資訊請參閱：https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zkBVWMkmBqzFJQHZg2b7mrp4MzmiKKYP。