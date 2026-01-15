守護樂齡營養 佳格攜手紅心字會啟動「全營養應援計畫」

桂格完膳與紅心字會攜手暖心應援「全營養軟質餐」社區樂齡服務網絡更完善。 (紅心字會提供)

記者戴淑芳／台北報導

農曆年間居家照護人力吃緊，長輩往往只能簡單應付。守護樂齡營養，暖心送餐不打烊！佳格食品集團與紅心字會信義老人服務中心擴大合作，啟動「社區暖心應援計畫」確保春節期間送餐服務不打烊，導入專為高齡者設計的「桂格完膳營養軟質餐」，完整社區餐食照護網！

雙方更將合作服務深入在地，正式啟動「樂齡營養研習班」透過專業系統化課程的衛教，將年節期間的一份溫暖，延伸成為長輩一整年的健康基石。

紅心字會副秘書長許雅青表示，此次特與佳格攜手合作，透過將營養軟質餐整合至信義老人服務暨日間照顧中心，及興隆日間照顧中心的送餐服務，不僅大幅提升了服務的彈性與深度，更補足在特定節日或人力不足時服務缺口，讓更完整的社區樂齡餐食照護，讓專業應援成為每個高齡家庭最堅實的後盾。

這款桂格完膳營養軟質餐耗時3年研發，運用在地食材調味，符合低糖低鈉、磷鉀友善設計，復刻懷舊古早味如麻油雞、芋頭豬等口味，不僅年節應景，日常搭餐便利，更友善長者飲食所需。最特別的是打破「泥狀食物」的限制，保留了「食感顆粒」，讓牙口退化的長輩也能享受咀嚼的樂趣。

紅心字會秘書長李顯文指出，佳格「營養研習班」由專業營養師，針對慢性病預防、均衡營養攝取進行深入淺出的教學，將健康觀念扎根社區。