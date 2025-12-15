守護歡樂耶誕城 侯友宜慰問第一線人員

(記者謝政儒新北報導)新北市歡樂耶誕城最受期待的「巨星耶誕演唱會」於12月13、14日熱力開唱！麋先生MIXER、韋禮安、告五人、動力火車等超強卡司輪番登場，吸引大批民眾湧入市民廣場，現場宛如大型戶外音樂節，在冷冬夜裡掀起最熱的群眾浪潮。



為讓每位民眾都能安心沉浸在音樂氛圍中，新北市政府警察局今年啟動「最高規格」安維部署，除安排警犬隊、鑑識人員進行場地偵檢外，還利用即時影像傳輸結合路口監視器畫面、無人機空中巡航監控與手機信令，全盤掌握會場即時狀況及周邊交通。在人潮最可能聚集壓縮的區域，警察局長方仰寧指示成立「防踩踏教官隊」，針對高風險點位綿密部署，動員義警、民防、義交全力支援，精準調節流量、即時疏導，務求做到「零缺口、零疏失」。







13日晚間，為感謝所有投入的警力與民力，新北市長侯友宜偕同民防大隊長吳建亨、義警大隊長陳汪全與義交大隊長許湘鋐，特別前往耶誕城警察指揮所及行動補給站慰勞。市長及3位民力大隊長親自送上熱湯、蛋糕與水果，逐一向執勤的警民力打氣，肯定大家在長時間勤務中仍保持高度精神與責任心，並強調：「寒冷天氣與高強度勤務下，民力夥伴和員警並肩守護市民安全，是新北最堅實的後盾。」



警察局長方仰寧表示，今年的演唱會安維工作，以民力強化整體部署，使警方能更專注於核心任務，「每一位民力夥伴都是新北安全網的重要節點」。在警民力合力投入下，市民得以在安全、有序、溫馨的環境中享受耶誕城最盛大的音樂盛事。