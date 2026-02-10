守護毛孩健康 動保處深入偏鄉巡迴注射疫苗

為防範狂犬病由野生動物傳播至家庭寵物，台中市動物保護防疫處於今(115)年3月至4月，持續在狂犬病高風險區及醫療資源缺乏地區辦理20場次「犬貓狂犬病疫苗及晶片巡迴注射活動」，提供市民免費的犬貓狂犬病疫苗及寵物晶片注射服務，全面強化本市狂犬病防疫防線。(見圖)

動保處表示，透過主動深入偏遠及高風險地區辦理巡迴注射，不僅可降低市民交通負擔，也有助提升疫苗施打與寵物登記率，降低狂犬病傳播風險。凡設籍本市之市民，只要攜帶身分證明文件及犬貓前往活動地點，即可參加免費注射服務，程序簡便，歡迎飼主踴躍參加。

動保處說明，為顧及參加民眾及寵物之安全，活動現場請飼主使用寵物籠或牽繩攜帶寵物，貓隻需額外放置在洗衣袋內以防逃脫，並保持寵物安全距離和場地整潔。活動不僅提供即時的防疫服務，也在提升市民正確的飼養和防疫觀念，確保犬貓得到適當的保護。

動保處提醒，根據動物傳染病防治條例，飼主必須每年為犬隻及飼養於室外之貓隻進行狂犬病疫苗補強注射，否則將面臨新台幣3萬元至15萬元的罰鍰，中市將持續加強抽查。另外犬貓有遺失、送養、出國及死亡等情形應依規定辦理遺失申報、寵物登記轉讓及除戶，被抽查者如未每年攜帶犬貓注射狂犬病疫苗並經查寵物登記屬在養狀態，將據以認定裁處。