守護毛孩與長輩！水星網路 Mercusys MC230 與 MC510 智慧攝影機讓你輕鬆入手
出國旅遊或平時上班時是否擔心家中狀況？ 水星網路 Mercusys 推出兩款全新智慧攝影機產品，分別是針對室內環境設計的 MC230 室內 AI 智慧旋轉式 Wi-Fi 攝影機，以及適合守護家門口的 MC510 戶外全彩旋轉式 Wi-Fi 攝影機。 這兩款產品均以不到千元的價格搶攻市場，不僅具備 3K 超高畫質與 AI 偵測功能，還能透過手機應用程式隨時掌握寵物、長輩或包裹動態。 對於追求高 CP 值且想升級居家安全的消費者來說，這兩款新品提供了門檻極低且功能齊全的解決方案。
MC230 室內 AI 智慧旋轉式 Wi-Fi 攝影機特色分析
室內使用的 MC230 具備 3K 解析度與 500 萬畫素，搭配最高 13.5 倍變焦功能，即使縮放畫面也能維持不錯的清晰度。 這款攝影機支援 360 度全景監控，可以設定多個巡邏點自動掃描。 在智慧功能方面，它能自動辨識人、寵物或車輛，甚至連嬰兒哭聲或玻璃破碎聲都能偵測並發送通知。 雙向語音功能讓使用者隨時能與家中成員對話，若有隱私考量也可自訂不拍攝區域。
MC510 戶外全彩旋轉式 Wi-Fi 攝影機應用優勢
戶外環境則交給擁有 2K QHD 畫質的 MC510 負責。 這款攝影機同樣提供 360 度視野，且具備 IP65 等級防水防塵能力，無論是大門、庭院或車庫都能穩定運作。 AI 偵測功能能過濾掉落葉或光影干擾，精準鎖定移動中的人物並發送警報。
全彩夜視功能確保夜晚影像依舊鮮明。 儲存方式靈活，支援最高 512GB 記憶卡或雲端空間，安裝則提供壁掛、桿式與吸頂等多種選擇。
實際生活情境的全面守護
出遠門時最擔心的就是家中安全。 透過 MC230 的 3K 畫質與 AI 警報，一旦家中出現異常聲響或不明移動，手機會立刻收到推播。 對於養貓或養狗的族群，利用變焦與雙向語音功能，不僅能看清毛孩有沒有乖乖吃飯，還能遠端出聲安撫。 戶外部分，MC510 則像是一位稱職的守衛，當孩子放學回家或宅配到貨時，系統會自動辨識並通知。 若偵測到不速之客，攝影機還會觸發警報器與閃光燈以示警告。
總結與購買建議
這次水星網路推出的兩款新品，建議售價皆為 999 元，確實打破了智慧監控設備價格偏高的門檻。 搭配全中文介面管理，讓操作變得直覺。 如果你正在尋找簡單易上手且價格親民的居家守護工具，這兩款產品是非常值得列入考慮的選擇。 想知道更多科技新資訊，歡迎鎖定 俏媽咪玩 3C 的部落格以及粉絲團等社群
