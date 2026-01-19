守護毛孩食安 高市動保處籲寵物食品業者依法管理

高雄市動保處114年度抽驗111件市售產品，查獲多件不符規定，呼籲業者勿心存僥倖。（高雄市動保處提供／林雅惠高雄傳真）

為守護毛孩飲食安全，高雄市動物保護處指出，凡從事寵物食品製造、販售或輸入等行為的業者，皆須依法完成申報，並落實產品標示與食品安全管理；動保處並公布，114年度抽驗111件市售寵物食品，發現多件產品不符規定，呼籲業者勿心存僥倖。

近年寵物飼養人口持續增加，寵物食品市場快速擴大，除公司行號外，亦有不少個人業者透過市集攤販、網路、社群平台及電商通路，販售自製或進口寵物食品。

高雄市動物保護處指出，不論是否完成公司登記，只要從事寵物食品製造、加工、分裝、批發、販賣、輸入或輸出行為，皆屬寵物食品業者，應遵循《動物保護法》相關規定。

動保處說明，依法規定，寵物食品製造、加工或輸入業者，須於農業部寵物食品申報網完成業者及產品申報；產品容器、包裝或說明書，應以中文及通用符號清楚標示品名、成分、用途及其他法定資訊。

另在標示、宣傳或廣告內容上，不得有不實、誇大或易生誤解的情形，若使用具預防或治療動物疾病療效的文字或圖示，恐涉及違反《動物用藥品管理法》。

動保處也強調，業者應加強自主管理，確保原料來源安全，製程及保存條件妥適，避免使用可能危害動物健康的原料，若查獲寵物食品含有病原微生物或超過安全容許量的有害物質，最高可處新台幣25萬元罰鍰。

高雄市動保處處長葉坤松表示，業者投入寵物食品市場前，應秉持良心與社會責任，主動了解並遵循相關法規，確實落實申報、標示、廣告及衛生安全管理。

動保處114年度已針對轄內製造工廠、實體店面及網路通路進行稽查，抽驗國產及進口乾糧、濕糧、零食、罐頭、生鮮冷凍、潔牙骨及補助食品等共111件，其中3件產品不符規定，另有5件由他縣市查獲後轉由高市動保處辦理。

動保處呼籲，業者不論規模大小，未依規定辦理即有違法風險，切勿以身試法，未來將持續加強市售寵物食品稽查，與社會大眾共同守護毛孩的飲食安全。

