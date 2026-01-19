守護毛孩食安 高市動保處籲寵物食品業者依法落實安全管理

隨著寵物飼養風氣日益盛行，寵物食品市場快速成長，除公司行號外，近年也有不少個人業者透過市集攤販、網路、社群平台及電商通路販售自製或進口寵物食品。高雄市動物保護處提醒，凡從事寵物食品製造、加工、分裝、批發、販賣、輸入或輸出行為者，不論是否完成公司登記，皆屬寵物食品業者，應依法遵循動物保護法相關規定，以保障飼主權益與寵物健康。

↑圖說：高雄市動保處於製造工廠、實體店面及網路通路等處加強稽查寵物食品。（圖片來源：高雄市動保處提供 ）

動保處指出，依動物保護法規定，寵物食品製造、加工或輸入業者，須於農業部寵物食品申報網完成業者及產品申報，並在產品容器、包裝或說明書上，以中文及通用符號清楚標示完整且正確的法定資訊。產品在標示、宣傳或廣告時，所呈現的品名、文字敘述、影像或聲音內容，皆應提供充分且正確的資訊，不得有不實、誇大或易生誤解的情形；若涉及預防或治療動物疾病等療效宣稱，則可能違反動物用藥品管理法相關規定。

動保處也強調，寵物食品業者應重視食品安全，落實自主管理，確保原料來源安全，製程及保存條件妥適，避免使用可能危害動物健康的原料。若經查獲寵物食品含有病原微生物，或有害健康物質超過安全容許量，最高可處新台幣25萬元罰鍰。

↑圖說：寵物食品成分、製造(加工)業者、有效或製造日期等資訊標示不明，經限期改善而未改善者，可依法開罰。（圖片來源：高雄市動保處提供 ）

高雄市動保處處長葉坤松表示，業者應秉持良心與社會責任，投入寵物食品市場前，主動了解並遵循相關法規，確實落實申報、標示、廣告及衛生安全管理。動保處於114年度針對轄內製造工廠、實體店面及網路通路進行稽查，抽驗國產及進口乾糧、濕糧、零食、罐頭、生鮮冷凍、潔牙骨與補助食品等共111件產品，其中3件不符規定，另有5件由他縣市查獲後轉由高市動保處辦理。

葉坤松呼籲，業者不論規模大小，未依法辦理皆有違法風險，切勿心存僥倖。動保處將持續加強市售產品稽查，與社會大眾共同把關，守護毛孩的飲食安全，讓飼主更安心、寵物更健康。

