守護毛孩 智慧腹膜透析儀搶救急性腎衰竭犬貓性命

智慧腹膜透析儀搶救急性腎衰竭犬貓性命，中華民國獸醫師公會全聯會理事長譚大倫說，急性腎損傷致死率可從七、八成降至三成。（圖：寇世菁攝）

秋冬季節，犬貓飲水量、活動量減少，腎臟疾病風險增加，嚴重時可能急性腎衰竭，中華民國獸醫師公會全聯會理事長譚大倫表示，毛孩急性腎損傷致死率約七八成，如今透過智慧化腹膜透析系統，致死率可降至三成。獸醫師陳道杰說，醫療科技讓絕望的病症，變得有希望，但提醒飼主，毛孩吃不下、尿不多，就要就醫，以免延誤。

全國動物事業群執行長陳道杰表示，早在20年前，就率先導入人工腹膜透析，如今的智慧化腹膜透析系統，可自動監控灌注與引流，降低操作誤差與感染風險，為重症毛孩提供更安全、穩定的治療。面對犬貓腎臟疾病與急重症照護需求增加，全國動物醫院連鎖體系以「讓動物獲得更安全、更穩定的治療」為出發點，於北、中、南三家 24小時分院，導入智慧化腹膜透析系統，並成立專業腹膜透析團隊，提供即時、精準的治療。陳道杰獸醫師說，毛孩急性腎損傷，過去是讓飼主心痛絕望的病症，如今透過智慧化腹膜透析，兩三天就能緩解，給重症毛孩多一次生命的機會。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫指出，日常生活中，避免接觸有毒的物質，是避免腎衰竭重要的一環。腹膜透析是種溫和有效的治療方式，透過導管將透析液注入腹腔，利用腹膜自然滲透力排出體內毒素與多餘水分，模擬腎臟功能，減輕身體負擔。此療法適用於急性腎損傷、慢性腎病末期，以及尿毒症或電解質異常，為重症毛孩提供穩定的治療選項。秋冬以來，診所每周都有毛孩急性腎損傷新案例，過去致死率約七、八成，新的腹膜透析系統治療後，致死率約可降至三成，譚大倫透露，毛孩急性腎衰竭腹膜透析治療會有恢復機會，以後也許不用再洗腎，透過皮下點滴或飲食控制等守護健康。但腹膜透析所費不貲，平均一周五、六萬跑不掉。

守護毛孩健康，全國動物醫院台中總院林松頡獸醫師提醒飼主，平時應多觀察毛孩的食慾、精神與排尿狀況，如有異常，應及早就醫，以免延誤病情。（寇世菁報導）