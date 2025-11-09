守護毛寶貝健康 新北動保犬貓絕育補助延長至11月

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（記者陳志仁／新北報導）為鼓勵市民落實寵物絕育、減少流浪動物繁殖，新北市政府動物保護防疫處原訂今年9月30日截止受理的「犬貓絕育補助」，因申請踴躍，宣布延長至今年11月28日；呼籲飼主把握最後機會為毛寶貝絕育，守護健康並響應動保政策，可至「新北市動物絕育管理系統」的網站辦理。

圖／貓咪6月齡前絕育、罹患乳腺瘤機率於10％以下。（新北市政府動物保護防疫處提供）

動保處長楊淑方表示，為犬貓進行絕育，不僅能有效防止任意繁殖、減少發情期的噪音與壓力，更能降低乳腺瘤、子宮蓄膿、前列腺肥大及睪丸腫瘤等疾病風險，是守護毛寶貝健康的重要一步；自114年起至今，已有2,820件犬貓絕育補助申請，顯示市民對動物福利的重視與支持。

廣告 廣告

依據「114年新北市家犬貓絕育補助申請須知」，家犬貓補助金額為公犬貓每隻600元、母犬貓每隻1,200元，遊蕩犬貓及愛心認養者則分別為公犬貓每隻1,000元、母犬貓每隻2,000元；飼主可至簽約合作動物醫院辦理手術，並透過動保處線上系統申請補助，若為家犬貓或公立動物之家，可採紙本方式申請。

動保處提醒，補助對象限設籍新北市且已完成寵物登記與晶片植入之犬貓，犬隻並須施打當年度狂犬疫苗，絕育手術屬專業醫療行為，請飼主選擇合作動物醫院辦理，並依獸醫師指示做好術前檢查與術後照護；相關補助資訊、合作醫院名單及申請注意事項，均可至「新北市動物絕育管理系統」官網查詢。

更多引新聞報導

新北家長會長授證傳愛心 淡水國中AI共育幸福啟航

寵物面面觀／新北動保處秘辛！雞排抓猴鄰里糾紛全包

