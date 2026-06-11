守護民主！北檢攜手北市調處 鎖定「結構性賄選、境外勢力、假訊息」三大魔王

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台北地檢署查賄列車在檢察長王俊力帶領下，今(6/11)日前往調查局台北市調查處舉辦地方公職人員選舉查察座談。台北地檢署提供



九合一地方公職人員大選在即，為防範境外勢力與不法金流滲透台灣民主體制，台北地檢署查賄列車再度啟動，這次前往調查局台北市調查處舉辦地方公職人員選舉查察座談，會中鎖定「結構性賄選、境外勢力、假訊息」等3大影響公平選舉的議題進行交流。

今日由北檢檢察長王俊力親率查賄菁英團隊，除了執行秘書主任檢察官李仲仁外，還包含北檢三大檢肅黑金專組主任檢察官郭進昌、黃育仁、曾揚嶺，以及分區督導主任檢察官林彥均等人，浩浩蕩蕩前往法務部調查局台北市調查處，召開「地方公職人員選舉查察座談會」，展現檢調聯手「斷金脈、揪內線」的強烈決心。

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檢調聯手出擊！盤點四大戰區，鎖定假訊息與反滲透

這次座談會由台北市調處處長許銘侑領軍，召集大安、中正、中山、松山及機動調查站等第一線核心主管共同研商。會中由機動站、中山站及資通安全科針對「反滲透法案例」與「假訊息防制」進行深度報告，主任檢察官李仲仁也針對過往妨害選舉案件進行精闢的專題策略解析。

檢調雙方現場展開激烈意見交流，透過大數據盤點2018年、2022年地方選舉，以及2020年、2024年中央大選的歷史案件，從傳統的賄選、幽靈人口、妨害名譽等案件外，升級查緝戰術。

鎖定地下匯兌、異常洗錢！王俊力點名：揪出在台協力者

台北市調查處過去在反滲透、抓介選上戰功彪炳。王俊力對此寄予厚望，他特別強調，調查機關必須善用「資金清查」的專長：「從地下匯兌、詐欺、洗錢等不法金流的異常擾動中，順藤摸瓜！我們不僅要挖掘出境外的黑手，更要溯源追查在台灣的協力者或受派遣之人，澈底剷除境外敵對勢力在台的地下組織。」

迎戰「三大魔王」！建立即時下架 SOP 守護民主

王俊力最後指出，本次大選面臨三項極其嚴峻的挑戰：

1、結構性賄選：要求檢調必須進行「長線佈局」並展開溯源追查。

2、假訊息快速傳播：必須建立「即時調查、澄清、下架」的黃金標準作業程序（SOP），絕不讓謠言帶風向。

3、境外勢力介選：除了緊盯異常資金進出，更要高度抽查異常的涉外活動。

檢調兩大龍頭鐵腕合體，宣示將以最嚴密的查察規劃，全面封殺各類妨害選舉的不法犯行，用行動共同守護台灣珍貴的民主制度。

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