守護民眾健康 仁愛長庚合作聯盟醫院春節開設呼吸道類流感特別門診

春節9天的連假即將到來，仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）考量民眾就醫便利性與醫療服務不中斷的原則，並配合政府政策，初一至初三特別開設「呼吸道類流感特別門診」，舒緩春節期間急診看診人潮，另外還有規劃兒科和內科看診時段，服務有醫療需求的民眾，持續照護鄉親的健康。

仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）表示，2月14日（六）上午正常門診；2月16日（一，除夕）仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）、（台中仁愛醫院）門診停診，（大里仁愛醫院）急診維持看診；2月17日（二，初一）至2月19日（四，初三），（大里仁愛醫院）規劃於第一醫療大樓加開春節特別門診每日2診，兒科上午1診、內科下午1診，（台中仁愛醫院）門診維持停診；2月20日（五，初四），（大里仁愛醫院）、（台中仁愛醫院）恢復正常開診；2月21日（六，初五）上午正常門診，下午僅開放急診。

另外，2月17日（二，初一）至2月19日（四，初三），配合疾管署增開「呼吸道類流感特別門診」，位於第一醫療大樓一樓89診，上午、下午各1診，服務對象是具類流感或呼吸道相關症狀的民眾，以疏導春節期間急診看診人潮。呼籲民眾進入醫療院所請全程配戴口罩，落實呼吸道咳嗽禮節及手部衛生，保護自身健康。

龔嘉德院長表示，仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）秉持「以病人需求為中心」、「深耕生根」的理念，導入長庚特色醫療，整合急重症照護，未來願景是成為特色、專業、溫暖的標竿醫院。全院團隊在春節期間全力維護鄉親健康，讓民眾能安心就診，度過一個健康平安的春節假期。





