守護民眾口腔健康 雲林口湖衛生所首位牙醫師進駐

雲林縣口湖衛生所首位常駐牙醫師賴奕卲醫師(右)／翻攝照片





雲林縣口湖衛生所於115年1月29日，終於迎來首位常駐牙醫師賴奕卲醫師，象徵口湖鄉口腔健康照護邁向新發展，也解決過去當地無牙醫的困境。衛生局長曾春美特別感謝雲林縣牙醫師公會多年來持續投入偏鄉巡迴醫療，定期派遣牙科醫師至口湖服務，長期填補基層牙科醫療的空缺，為鄉親守住口腔健康防線。

衛生局指出，口湖鄉自102年最後一家牙醫診所歇業後，長達13年無牙科診所或常駐牙醫師，過去鄉民都必須前往鄰近的北港、四湖、台西，甚至遠至虎尾、斗六就醫，對長者及行動不便者相當不便，常駐牙醫師讓偏鄉牙科照護服務更穩定，而且有更多發展的可能。

廣告 廣告

曾春美表示：「賴醫師是雲林在地人，在臺大雲林分院服務超過20年，看診時深深感受到偏鄉牙科資源長期缺乏所造成的問題，在因緣際會下選擇到無牙科診所的口湖鄉服務鄉親。這份心念與行動，不僅展現了醫者仁心，更是推展雲林偏鄉醫療政策的重要標竿。」

曾春美說，賴醫師過去服務於臺大雲林分院，具備相當完整的牙科臨床經驗，此次投入偏鄉醫療，將為在地鄉親提供穩定且連續的牙科治療服務，未來亦可進一步規劃跨鄉鎮牙科支援與外展服務，逐步改善偏鄉地區牙科醫療資源不足的現況，提升整體口腔健康照護品質。

雲林縣衛生局指出，未來將以此次牙科人力到位為起點，持續推動三大牙科照護政策，包括：升級牙科設備，提升診療量能：逐步汰換及增設牙科診療設備，提升口湖衛生所牙科服務品質與效率，讓鄉親在地即可獲得完善的牙科治療；落實長者口腔保健，守護咀嚼健康：推動長者定期口腔檢查與衛教服務，預防牙周病與牙齒缺失，延緩口腔功能退化，提升長者生活品質；深化學童牙齒保健，扎根預防觀念：結合校園與社區資源，加強學童口腔保健宣導與定期檢查，建立正確刷牙及預防齲齒的健康習慣。

更多新聞推薦

● 馬年開春桃園年貨大街雙場齊發 抽10台iPhone 17、送萬斤高麗菜