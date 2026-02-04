守護民眾安全 南市表揚21位優良駕駛、13家評鑑績優業者





為表揚守護民眾安全有功人員和業者，台南市政府於曾文市政願景園區舉行114年公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚活動。交通局表示，市府每年舉辦績優業者暨優良駕駛表揚，今年度經業者、公會、工會推薦及民眾票選，選出公車優良駕駛13位、計程車優良駕駛7位及特殊服務獎1位共21位表揚，每人獲頒12000元獎金。另外，13家年度評鑑績優業者也獲得表揚。

這場表揚活動以乘載幸福、點亮旅途為年度主軸，台南市府表示，藉由表揚優良計程車與公車駕駛，向長年堅守第一線的駕駛人員致敬，肯定其為民眾提供安全、穩定且優質的運輸服務。交通局表示，頒獎典禮由市長黃偉哲主持，表揚公車及計程車優良駕駛21人，年度評鑑績優業者13家。

114年大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛獲獎名單，特殊服務獎：黃明進。公車愛心組優良駕駛：黃進傳、傅柏韶、李進展、陳億霖。公車一般組優良駕駛：陳柏翰、曾惠妙、蔡勝澤、吳憲忠、吳榮哲、傅遠華、林仲崑、蕭漢賓、黃同勝。計程車組優良駕駛：吳泯鈺、陳龍生、張惠眞、鄧瑞清、陳卉庭、劉耀木、李明彥。

年度評鑑績優業者共13家，市區客運績優業者優等為新營客運、漢程客運及興南客運，甲等為府城客運。計程車績優業者優等為台灣大車隊、大都會衛星、yoxi和泰移動服務公司及嘉南大都會，甲等為中華衛星、LINE GO觔斗雲大車隊、成功衛星車隊、港龍大車隊及帝一計程車。

