守護民眾生命安全 南市近70位義消組捕蜂捉蛇團隊





為確保民眾免於被蜂螫蛇咬，南市於110年起，由廠商專責處理捕蜂捉蛇業務，全年無休。農業局表示，115年度由近70位義消組成專業服務團隊，快速到場處理。民眾如遇到蜂蛇問題，可撥打市民服務專線1999、廠商專線0965-565-980或農業局0800-241-314等通報管道，交由專業人員處理，請勿自行移除，以免發生危險。

農業局指出，台南市每年捕蜂約4500巢、捉蛇約6000隻，全年通報案件超過1萬件。捕蜂服務時間為每日上午6時至深夜24時，摘除的原則會依蜂種、位置及危險程度分級處理。若蜂巢位於校園、公共空間或已造成民眾被螫，將立即摘除。虎頭蜂案件會先向民眾說明習性，再於下午17時後進行摘除。非虎頭蜂且蜂巢非位於校園、公共空間，也沒有民眾遭受蜂螫，則於24小時內摘除。

農業局說，捉蛇服務則是全天候不打烊，根據統計，捕蜂案件以虎頭蜂為主，捉蛇案件以臭青公最多，眼鏡蛇次之，蜂蛇活動範圍逐漸都市化。每年夏秋交替為蜂蛇通報高峰期，民眾應保持居家環境整潔，避免蛇鼠聚集。戶外活動或登山時，應穿著防護裝備，避免濃烈香水及深色衣物。遇蜂群保持冷靜，勿拍打。遇蛇類勿靠近或觸碰。

