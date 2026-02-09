守護民眾飲食安全 嘉義縣啟動「春節食安專案查核」

春節將至，嘉義縣環境保護局啟動「春節食安專案查核」／嘉縣環保局提供





為確保民眾年節期間飲食安全，嘉義縣環境保護局啟動「春節食安專案查核」，針對轄內化學物質運作業者、化工原料行及相關列管廠商查核，嚴防具食安風險疑慮之毒性及關注化學物質非法流入食品供應鏈。

春節專案重點在「源頭阻絕」，查核廠商是否落實「禁止用於食品」之標示規定、化學物質流向紀錄是否詳實，以及是否落實專區貯存管理，透過嚴格的帳籍核對與現場稽查，確保工業級化學原料與食品級原料完全區隔，降低交叉污染或誤用的風險。

除第一線稽查外，環保局也針對不同規模之化學品運作廠商給予分級輔導，要求高風險物質運作場域的業者嚴格執行申報制度，並強化專業技術管理人員的監督職責，唯有從源頭落實「精準管理」，才能在食安風暴發生前建立起堅實防火牆。

嘉義縣環保局長張輝川提醒，購買年貨時別被漂亮外觀誤導，不必追求食物的完美賣相、彈牙口感或濃純香等特色，尤其是顏色鮮豔亮麗的食材，通常是靠化學添加物增色，追求食品自然色澤可讓人更安心。

