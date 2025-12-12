守護治安也可以很時尚 桃園守望相助隊制服連結美學設計全新亮相

市長張善政親自為全新制服揭開序幕。





為迎接「2026台灣設計展在桃園」，桃園市政府積極將城市美學導入各公共服務領域，警察局特別以「美學融入制服、設計連結城市」為理念，期望打造兼具機能、舒適與識別度的全新守望相助隊制服，歷經一年多的設計與籌備，12日舉辦設計成果發表活動，由市長張善政親自為全新制服揭開序幕。

活動開場就由身著新制服的舞者帶來炫目「LED光舞」表演，舞姿結合科技隨燈影律動，同時展現制服的反光機能與時尚線條，帶動全場高潮；緊接著開始制服走秀，詳細介紹並展示服裝設計理念與機能特性，更邀請市長張善政、警察局長廖恆裕以及守望相助隊大隊長蕭毓中與幹部群，實際試穿新制服走上伸展臺，掀起現場熱烈掌聲。

本次新式制服是桃園市政府跨局處合作的成果，由警察局主責辦理、青年事務局輔導在地青年團隊參與設計，再由文化局把關美學設計，更邀請知名時裝設計師王子欣擔任美學顧問指導，設計過程中並邀集守望相助隊幹部及隊員實際參與意見回饋，以確保設計兼顧美感與實用性；全新制服設計靈感取自桃園「千塘之鄉」的自然景緻，以水藍色為主調象徵守護治安如湖面般平穩，並以市花桃花之色呼應點綴，打造出充滿城市美學意象的全新制服。

警察局期望打造兼具機能、舒適與識別度的全新守望相助隊制服。

市長張善政致詞時表示，這次換裝不只是制服升級，更代表桃園守望相助隊以及整體治安團隊再度邁向新的里程碑，市政府也將持續做守望相助隊最堅定的後盾，明（2026）年已經編列新臺幣2,170萬元預算來採購守望相助隊的勤務鞋，充實執勤裝備讓熱心參與守護社區治安的隊員安心服務。

桃園市是六都中唯一由市政府統一製發守望相助隊制服的城市，本次更首創導入時裝設計美學概念，並結合布料科技機能，讓制服不只是制服，更是一件代表桃園精神的時尚精品，警察局表示，新制服象徵桃園城市美學與治安的雙重升級，也希望藉由隊員穿上新裝在社區中穿梭巡守，讓「守望相助」成為桃園最亮眼、最安心的城市風景。

桃園守望相助隊制服連結美學設計全新亮相。

