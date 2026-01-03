守護海上國門！卓榮泰宣示AI導入航運 離岸風電發電量破百億度

守護海上國門安全，行政院長卓榮泰(中間)，今（3）號，赴臺中啟用全新的「離岸風場航行空間船舶交通服務中心」。

院長卓榮泰宣示政府推動「AI智慧航安」與「綠能轉型」的決心。

AI智慧科技中心，將海域監控範圍從原本的600多平方公里大幅擴增至4,000平方公里。

臺灣邁向「全民智慧生活圈」關鍵一步，展現政府推動綠能與航安雙贏的決心。

台灣海峽是全球最忙碌的航道之一，每年行經周邊的船舶超過10萬艘次，導入AI智慧科技，保障海上航行安全的「千里眼」。

行政院長卓榮泰今（3）號展開2026年首個公開行程，前往臺中出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」啟用典禮。院長卓榮泰宣示政府推動「AI智慧航安」與「綠能轉型」的決心。

沙畫演繹12字長名 卓揆讚：秒懂智慧航安

「今天啟用典禮名稱有12個字，連交通部長都提醒千萬別唸錯，」卓榮泰致詞時幽默開場，特別點讚現場的沙畫表演，將生硬的「離岸風場航行空間船舶交通服務中心」透過藝術與影像結合，瞬間記住這項守護海疆的重要建設。

廣告 廣告

卓榮泰指出，台灣海峽是全球最忙碌的航道之一，每年行經周邊的船舶超過10萬艘次，加上東北季風強勁及離岸風場開發，海域環境相當複雜。這座全新啟用的VTS中心，將監控範圍從原本的673平方公里大幅擴增6倍至4,000平方公里，並導入AI智慧科技，能主動辨識異常、發出告警，不僅是臺灣能源管理的里程碑，更是保障海上航行安全的「千里眼」。

綠電發電量破百億度 助攻科技大廠接軌國際

針對能源轉型，卓榮泰交出亮眼成績單。他表示，截至去年底，臺灣離岸風電裝置容量已達3.5GW，總發電量突破100億度。這不僅讓燃煤機組在冬季能順利降載、歲修，減少碳排，更為臺灣科技大廠提供了進軍國際市場不可或缺的綠電憑證。

展望2026：AI導入生活 打造全民智慧生活圈

展望新的一年，卓榮泰以昨(2)號，股市大漲逾386點為例，象徵國家經濟強勁的動力。他強調，行政院正推動「AI新十大建設」，目標是建立「全民智慧生活圈」，從今日啟用離岸風場航行空間船舶交通服務中心，到未來的各項公共服務，都將全面導入AI技術，期許在中央與地方、行政與立法的良性合作下，讓2026年成為國家富強、人民安康的一年。