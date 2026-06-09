守護海洋與友情 《海精靈的報恩》六月基隆開演

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泰興樂掌中藝術團將於六月十三日下午二時三十分，在基隆表演藝術中心島嶼實驗劇場演出原創掌中戲《海底奇幻世界-海精靈的報恩》。（基隆市文化觀光局提供）

記者吳翊慈／基隆報導

為推廣傳統藝術並深化民眾對海洋環境保護的關注，泰興樂掌中藝術團將於六月十三日下午二時三十分，在基隆表演藝術中心島嶼實驗劇場演出原創掌中戲《海底奇幻世界-海精靈的報恩》，以奇幻故事結合環境教育，透過生動劇情傳遞珍惜自然資源與守護海洋的重要價值。

《海精靈的報恩》故事背景設定於宜蘭大溪漁港附近，描述少年時期的小安與阿勇曾攜手救援受困海豚，建立深厚情誼。然而隨著成長與人生選擇不同，兩人逐漸走向截然不同的道路。多年後，小安投入環境保護工作，積極守護家鄉海洋生態；阿勇則因利益誘惑，與不良人士合作從事破壞環境的行為，導致昔日好友反目成仇。在危機與考驗之中，友情、責任與良知交織，並藉由神秘海精靈的出現，引領觀眾思考人與自然之間密不可分的關係。

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透過傳統掌中戲藝術形式，融入海洋保育、環境永續及生命教育等現代議題，讓觀眾在欣賞精彩戲劇之餘，也能進一步認識環境保護的重要性。劇中運用奇幻冒險與感人情節，引導大小朋友了解每一個選擇都可能對環境與未來產生深遠影響。

掌中戲是臺灣重要的傳統表演藝術之一，近年來透過創新題材與現代議題結合，吸引更多年輕世代及親子族群接觸傳統文化。《海精靈的報恩》兼具娛樂性與教育意涵，不僅展現掌中戲的藝術魅力，也希望喚起社會大眾共同關心海洋環境。相關活動資訊可至基隆市文化觀光局官網查詢。